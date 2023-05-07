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https://sputnikarabic.ae/20230507/الخارجية-السودانية-تدين-بشدة-اعتداء-قوات-الدعم-السريع-على-سيارة-سفير-تركيا-في-الخرطوم-1076744405.html
الخارجية السودانية تدين بشدة اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير تركيا في الخرطوم
الخارجية السودانية تدين بشدة اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير تركيا في الخرطوم
أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، بشدة اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير دولة تركيا مما تعتبره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T06:26+0000
2023-05-07T06:26+0000
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وقالت "الخارجية السودانية" في بيان لها: "ندين بأقوى العبارات اعتداء قوات الدعم السريع المتمردة على سيارة سفير جمهورية تركيا الصديقة بالخرطوم صباح يوم أمس السبت، مما يعكس نهج الاستهداف المستمر للقوات المتمردة ضد السفارات والبعثات والمنظمات الدولية والأطقم الدبلوماسية".وأكدت الوزارة السودانية أنها "تلقت 10 بلاغات رسمية لحوادث الهجوم المسلح والاعتداء والنهب لمقار السفارات ودور الإقامة الرسمية للسفراء، إضافة إلى جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد العاملات في مجال الغوث الدولي بواسطة قوات الدعم السريع المتمردة".واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن "الهجوم المسلح ضد سيارة سفير جمهورية تركيا الصديقة، وقبلها استهداف سفير دولة تشاد يمثّل جريمة إضافية في سجل انتهاكات القوات المتمردة المتطاول، الذي يشمل ضمن جرائم أخرى قتل المدنيين واستخدام المواطنين دروعا بشرية، واحتلال دور العلاج و المشافي، واستهداف الخدمات الحيوية لحرمان المواطنين من الاحتياجات الضرورية، واستخدام الطعام والحرمان من حق الصحة والحصول على المياه والخدمات سلاحا في الحرب".وأضافت "الخارجية السودانية" أن:وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخارجية: "مواصلة لسجلها الإجرامي والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني، قامت الميليشيا المتمردة بالدخول لمبنى الدفاع المدني بالخرطوم 2، وقامت بكسر المكاتب والمخازن، والاستيلاء على طائرة درون تستخدم في الأعمال المدنية وحوادث البحث والإنقاذ".وأردفت: "تحمّل وزارة الخارجية الميليشيا المتمردة المسئولية القانونية و السياسية لهذه الانتهاكات لا سيما و أن قوات الدفاع المدني من الفئات المشمولة بالحماية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاعتداء على أفراد ومقرات الدفاع المدني في النزاعات المسلحة يعتبر جريمة حرب".ونوّهت وزارة الخارجية السودانية، أن "سكوت المجتمع الدولي على إدانة هذه الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني بواسطة الميليشيا المتمردة يدفعها للتمادي في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين".بينما أكدت أنها "تتعهد الوفاء بإلتزاماتها تجاه احترام اتفاقيتي فيينا وحماية البعثات الدبلوماسية في البلاد"، في ذات الصدد "تحمّل الميليشيا المتمردة المسؤولية القانونية لهذه الانتهاكات ضد المدنيين والدبلوماسيين".وترعى المملكة العربية السعودية وأمريكا وساطة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، حيث وصل وفدا الطرفين إلى السعودية لبدء محادثات، أمس السبت، تهدف إلى تحقيق هدنة إنسانية تراعي وتسهل المشكلات الإنسانية التي يعاني منها السودانيون منذ بدء الاشتباكات المسلحة بين الجانبين في منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي.
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أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار

الخارجية السودانية تدين بشدة اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير تركيا في الخرطوم

06:26 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY مبنى وزارة الخارجية في العاصمة السودانية الخرطوم
 مبنى وزارة الخارجية في العاصمة السودانية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
مبنى وزارة الخارجية في العاصمة السودانية الخرطوم
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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أدانت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، بشدة اعتداء قوات الدعم السريع على سيارة سفير دولة تركيا مما تعتبره انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
وقالت "الخارجية السودانية" في بيان لها: "ندين بأقوى العبارات اعتداء قوات الدعم السريع المتمردة على سيارة سفير جمهورية تركيا الصديقة بالخرطوم صباح يوم أمس السبت، مما يعكس نهج الاستهداف المستمر للقوات المتمردة ضد السفارات والبعثات والمنظمات الدولية والأطقم الدبلوماسية".
وأكدت الوزارة السودانية أنها "تلقت 10 بلاغات رسمية لحوادث الهجوم المسلح والاعتداء والنهب لمقار السفارات ودور الإقامة الرسمية للسفراء، إضافة إلى جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي ضد العاملات في مجال الغوث الدولي بواسطة قوات الدعم السريع المتمردة".
واعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن "الهجوم المسلح ضد سيارة سفير جمهورية تركيا الصديقة، وقبلها استهداف سفير دولة تشاد يمثّل جريمة إضافية في سجل انتهاكات القوات المتمردة المتطاول، الذي يشمل ضمن جرائم أخرى قتل المدنيين واستخدام المواطنين دروعا بشرية، واحتلال دور العلاج و المشافي، واستهداف الخدمات الحيوية لحرمان المواطنين من الاحتياجات الضرورية، واستخدام الطعام والحرمان من حق الصحة والحصول على المياه والخدمات سلاحا في الحرب".
وأضافت "الخارجية السودانية" أن:
"طبيعة الهجوم المكثف على سيارة سفير جمهورية تركيا يؤكد على أن هدف المليشيا المتمردة هو اغتيال السفير بدم بارد، هذا رغم رفع السيارة لعلم دولتها الرسمي، ولولا أن السيارة تتمتع بمواصفات الأمان المطلوبة لحدث ما لا تحمد عقباه".
وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخارجية: "مواصلة لسجلها الإجرامي والانتهاكات المتكررة للقانون الدولي الإنساني، قامت الميليشيا المتمردة بالدخول لمبنى الدفاع المدني بالخرطوم 2، وقامت بكسر المكاتب والمخازن، والاستيلاء على طائرة درون تستخدم في الأعمال المدنية وحوادث البحث والإنقاذ".
وأردفت: "تحمّل وزارة الخارجية الميليشيا المتمردة المسئولية القانونية و السياسية لهذه الانتهاكات لا سيما و أن قوات الدفاع المدني من الفئات المشمولة بالحماية وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني والاعتداء على أفراد ومقرات الدفاع المدني في النزاعات المسلحة يعتبر جريمة حرب".
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أثينا، اليونان 31 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
تشاووش أوغلو: تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار استهدف سيارة السفير
أمس, 15:02 GMT
ونوّهت وزارة الخارجية السودانية، أن "سكوت المجتمع الدولي على إدانة هذه الانتهاكات ضد القانون الدولي الإنساني بواسطة الميليشيا المتمردة يدفعها للتمادي في ارتكاب مزيد من جرائم الحرب ضد المدنيين".
بينما أكدت أنها "تتعهد الوفاء بإلتزاماتها تجاه احترام اتفاقيتي فيينا وحماية البعثات الدبلوماسية في البلاد"، في ذات الصدد "تحمّل الميليشيا المتمردة المسؤولية القانونية لهذه الانتهاكات ضد المدنيين والدبلوماسيين".
وترعى المملكة العربية السعودية وأمريكا وساطة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، حيث وصل وفدا الطرفين إلى السعودية لبدء محادثات، أمس السبت، تهدف إلى تحقيق هدنة إنسانية تراعي وتسهل المشكلات الإنسانية التي يعاني منها السودانيون منذ بدء الاشتباكات المسلحة بين الجانبين في منتصف شهر نيسان/ أبريل الماضي.
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