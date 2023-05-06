https://sputnikarabic.ae/20230506/قطر-نتطلع-لأن-تمهد-محادثات-جدة-لوقف-دائم-للنزاع-العسكري-في-السودان-1076740113.html

قطر: نتطلع لأن تمهد محادثات جدة لوقف دائم للنزاع العسكري في السودان

قطر: نتطلع لأن تمهد محادثات جدة لوقف دائم للنزاع العسكري في السودان

أعربت دولة قطر عن تطلعها لأن تمهد المحادثات الجارية بمدينة جدة السعودية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T20:42+0000

2023-05-06T20:42+0000

2023-05-06T20:51+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

قوات الدعم السريع السودانية

الجيش السوداني

العالم العربي

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جاء ذلك في بيان للخارجية القطرية، مساء اليوم السبت، نشرته على حسابها بموقع تويتر.وقالت الخارجية: "ترحب دولة قطر بالبيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة".وأعربت عن تطلع الدوحة إلى "أن تمهد هذه الخطوة لوقف دائم وشامل للنزاع العسكري والانخراط بعد ذلك في مفاوضات واسعة تشارك فيها كل القوى السياسية السودانية وصولا لاتفاق شامل وسلام مستدام يحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الاستقرار والتنمية والازدهار".وجددت التأكيد على "موقف دولة قطر الداعي لوقف القتال في السودان فورا، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والاحتكام لصوت العقل، وتغليب المصلحة العامة، وتجنيب المدنيين تبعات القتال، وتسهيل انسياب المساعدات الإنسانية للمتأثرين بالقتال".وكانت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، قد أصدرتا في وقت سابق، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.وحثت السعودية والولايات المتحدة الأمريكية كلا الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات.وطالبت الرياض وواشنطن الطرفين برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وتوجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة غربي السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الرابع، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي" عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

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قطر, أخبار قطر اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, العالم العربي