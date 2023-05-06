https://sputnikarabic.ae/20230506/تشاووش-أوغلو-تركيا-ستنقل-سفارتها-من-الخرطوم-إلى-بورتسودان-بعد-إطلاق-نار-استهدف-سيارة-السفير-1076731174.html

تشاووش أوغلو: تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار استهدف سيارة السفير

تشاووش أوغلو: تركيا ستنقل سفارتها من الخرطوم إلى بورتسودان بعد إطلاق نار استهدف سيارة السفير

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده قررت نقل سفارتها من العاصمة السودانية الخرطوم إلى بوتسودان (شرق) بعد إطلاق مسلحين النار على سيارة السفير. 06.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-06T15:02+0000

2023-05-06T15:02+0000

2023-05-06T15:02+0000

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أنطاكيا- سبوتنيك.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها تشاووش أوغلو للصحفيين، اليوم السبت، نقلتها قناة "تي آر تي" التركية.وأضاف "نتواصل مع طرفي النزاع في السودان لمعرفة الجهة التي تقف وراء إطلاق النار على سيارة السفير التركي وأسبابه".وتابع تشاووش أوغلو: "نقوم بنقل سفارتنا من الخرطوم إلى بورتسودان مؤقتا"، منوها بأنه "تم نقل موظفي السفارة إلى مكان آمن بعد الهجوم على سيارة السفير".وفي وقت سابق من اليوم السبت، تعرضت سيارة في موكب السفير التركي لدى الخرطوم إسماعيل تشوبان أوغلو لإطلاق نار، ولم يسفر الحادث عن وقوع قتلى أو إصابات، على ما نقلت وكالة الأناضول التركية الرسمية.وأشارت الوكالة إلى أن الحادث لم يسفر عن قتلى أو إصابات، وأنه لم تعرف بعد هوية من قاموا بإطلاق النار.ولاحقا، تبادلت قوات الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" الاتهامات حول الهجوم على سيارة السفير التركي.يأتي ذلك في وقت توجه وفدا الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، مساء أمس الجمعة، إلى مدينة جدة السعودية، لبدء المفاوضات بينهما.وأصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.وطالبت الرياض وواشنطن الطرفين برسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع، وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضرر، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".ودخل الصراع الأخطر في السودان أسبوعه الرابع، دون أي بوادر لحل قريب.ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كثيرا من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد البعثات الدبلوماسية، برا وبحرا وجوا.كما تسببت المعارك الدائرة منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.واتفق البرهان وحميدتي عدة مرات على وقف لإطلاق النار لم يتم التقيد به بشكل جيد، ومددا الهدنة الرسمية الأخيرة يوم الأربعاء لمدة أسبوع، حيث ألقى كل طرف باللوم على الطرف الآخر مرارا للانتهاكات المتكررة.

https://sputnikarabic.ae/20230506/الدعم-السريع-تعلن-إجلاء-سفير-تركيا-لمكان-آمن-بعد-إطلاق-الجيش-السوداني-النار-على-سيارته-1076720473.html

https://sputnikarabic.ae/20230506/متحدث-العملية-السياسية-في-السودان-نأمل-أن-تسفر-محادثات-جدة-عن-وقف-كامل-لإطلاق-النار-1076718075.html

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أخبار السودان اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني