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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الدفاع-الروسية-تحييد-أكثر-من-340-عسكريا-أوكرانيا-ومرتزقا-في-اتجاه-دونيتسك-1076753027.html
الدفاع الروسية: تحييد نحو 595 عسكريا ومرتزقا في مناطق متفرقة من أوكرانيا
الدفاع الروسية: تحييد نحو 595 عسكريا ومرتزقا في مناطق متفرقة من أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تحييد أكثر من 340 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة في اتجاه دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الأخيرة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T11:36+0000
2023-05-07T12:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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وقالت الدفاع في بيان اليوم الأحد: "على مدار الساعات الـ24 الماضية، نفذ الطيران أربع طلعات جوية في هذه المنطقة. أكملت مدفعية المجموعة 64 مهمة إطلاق نار ... تم تحييد أكثر من 340 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وتدمير عربتين قتاليتين مدرعتين وثماني مركبات ومدفع هاوتزر "دي-20" في هذه المنطقة".في اتجاه كوبيانسك، هزمت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، ونيران المدفعية من مجموعة القوات" الغربية "، وحدات العدو في مناطق تاباييفكا وتيمكوفكا وبيرشوترافنيف ونوفوملينسك ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف. في مناطق كيسلوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال أربع مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع. وتم القضاء على أكثر من 85 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عربة قتال مصفحة ومركبتين و "دي-30" في هذا الاتجاه في يوم واحد. مستودع ذخيرة لوحدة من المنظمات الإرهابية الأوكرانية "القطاع الصحيح" (محظور في الاتحاد الروسي - محرر)".وتابع البيان: "خلال النهار، تم القضاء على ما يصل إلى 75 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-20".
https://sputnikarabic.ae/20230507/لانتسيت-الروسية-تدمر-نظام-الدفاع-الجوي-الأمريكي-أفينجر-المقدم-حديثا-لأوكرانيا-1076751195.html
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روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: تحييد نحو 595 عسكريا ومرتزقا في مناطق متفرقة من أوكرانيا

11:36 GMT 07.05.2023 (تم التحديث: 12:40 GMT 07.05.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تحييد أكثر من 340 من العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة في اتجاه دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقالت الدفاع في بيان اليوم الأحد: "على مدار الساعات الـ24 الماضية، نفذ الطيران أربع طلعات جوية في هذه المنطقة. أكملت مدفعية المجموعة 64 مهمة إطلاق نار ... تم تحييد أكثر من 340 جنديا ومرتزقا أوكرانيا، وتدمير عربتين قتاليتين مدرعتين وثماني مركبات ومدفع هاوتزر "دي-20" في هذه المنطقة".
بالإضافة إلى ذلك، في منطقة نوفغورودسكي وأرتيموف في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير محطتي رادار مضاد للبطارية أمريكية الصنع.
في اتجاه كوبيانسك، هزمت الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش، ونيران المدفعية من مجموعة القوات" الغربية "، وحدات العدو في مناطق تاباييفكا وتيمكوفكا وبيرشوترافنيف ونوفوملينسك ودفوريتشنايا في مقاطعة خاركوف. في مناطق كيسلوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخيفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال أربع مجموعات أوكرانية للتخريب والاستطلاع. وتم القضاء على أكثر من 85 عسكريا أوكرانيا، وتدمير عربة قتال مصفحة ومركبتين و "دي-30" في هذا الاتجاه في يوم واحد. مستودع ذخيرة لوحدة من المنظمات الإرهابية الأوكرانية "القطاع الصحيح" (محظور في الاتحاد الروسي - محرر)".
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في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع، العمليات التكتيكية والطيران العسكري، هزمت نيران المدفعية لمجموعة "المركز" وحدات العدو في مناطق تيرني ويامبولوفكا ويامبول وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تشيرفونايا ديبروفا ونيفسكوي من جمهورية لوغانسك الشعبية.

وتابع البيان: "خلال النهار، تم القضاء على ما يصل إلى 75 جنديًا أوكرانيًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين، ومدفعا ذاتي الدفع من طراز أكاتسيا، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "دي-20".
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