https://sputnikarabic.ae/20230507/لانتسيت-الروسية-تدمر-نظام-الدفاع-الجوي-الأمريكي-أفينجر-المقدم-حديثا-لأوكرانيا-1076751195.html
"لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأمريكي "أفينجر" المقدم حديثا لأوكرانيا
"لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأمريكي "أفينجر" المقدم حديثا لأوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية، تمكنت من تدمير نظام الدفاع الجوي الأمريكي "أفينجر" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والذي... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T10:21+0000
2023-05-07T10:21+0000
2023-05-07T10:21+0000
رصد عسكري
مسيرة
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وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" في القوات المسلحة الروسية، إن الطائرة دون طيار "لانتسيت" المحملة بالذخيرة تمكنت من تدمير نظام "أفينجر" للدفاع الجوي، كان مركزا على سيارة "هامر" في المنطقة السكنية فوديانوي".وفي شهر أبريل/ نيسان المناضي، أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرغي نايف، أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات الأمريكي "أفينجر" قد دخل الخدمة القتالية في الجيش الأوكراني.ووصف مستشار وزير الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو، طائرة "لانتسيت" الروسية بأنها أخطر طائرة دون طيار على القوات المسلحة الأوكرانية.وقال جيراشينكو، إن "طائرة لانتسيت دون طيار هي أخطر طائرة دون طيار بالنسبة لنا، وقوية جدا لتدمير المدفعية".وطورت "لانتسيت" من قبل شركة "زالا" الروسية، وهي جزء من شركة "كلاشنيكوف التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، وتستخدم "لانتسيت" في مهمات القصف والاستطلاع على خط المواجهة، ويمكنها حمل ذخيرة شديدة الانفجار.وتستطيع أن تحمل الذخيرة شظايا شديدة الانفجار ورأسًا حربيًا تراكميًا يصل وزنه إلى خمسة كيلوغرامات.
https://sputnikarabic.ae/20230418/أوكرانيا-تتحدث-عن-طائرة-روسية-هى-الأكثر-خطورة-على-قواتها-1076049040.html
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رصد عسكري, مسيرة
"لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأمريكي "أفينجر" المقدم حديثا لأوكرانيا
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية، تمكنت من تدمير نظام الدفاع الجوي الأمريكي "أفينجر" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والذي أرسله البنتاغون في الآونة الأخيرة إلى كييف لحمايتها من الطائرات دون طيار.
وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" في القوات المسلحة الروسية، إن الطائرة دون طيار "لانتسيت" المحملة بالذخيرة تمكنت من تدمير نظام "أفينجر" للدفاع الجوي، كان مركزا على سيارة "هامر" في المنطقة السكنية فوديانوي".
وفي شهر أبريل/ نيسان المناضي، أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرغي نايف، أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات الأمريكي "أفينجر" قد دخل الخدمة القتالية في الجيش الأوكراني.
كما سجل نايف مقطع فيديو على خلفية نظام الدفاع الجوي. موضحا أن كوادر العسكريين من الجيش الأوكراني الذين يتولون تشغيل "أفينجر"، تم تدريبهم في ألمانيا. واصفا النظام بأنه "جيد وفعال".
ووصف مستشار وزير الداخلية الأوكرانية أنطون جيراشينكو، طائرة "لانتسيت" الروسية بأنها أخطر طائرة دون طيار على القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال جيراشينكو، إن "طائرة لانتسيت دون طيار هي أخطر طائرة دون طيار بالنسبة لنا، وقوية جدا لتدمير المدفعية".
وطورت "لانتسيت" من قبل شركة "زالا" الروسية، وهي جزء من شركة "كلاشنيكوف التابعة لشركة "روستيخ" الحكومية، وتستخدم "لانتسيت" في مهمات القصف والاستطلاع على خط المواجهة، ويمكنها حمل ذخيرة شديدة الانفجار.
وتستطيع أن تحمل الذخيرة شظايا شديدة الانفجار ورأسًا حربيًا تراكميًا يصل وزنه إلى خمسة كيلوغرامات.