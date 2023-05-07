https://sputnikarabic.ae/20230507/السعودية-طرفا-النزاع-السوداني-ناقشا-إجراءات-أمنية-لتسهيل-وصول-المساعدات-الإنسانية-1076771707.html
السعودية: طرفا النزاع السوداني ناقشا إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
السعودية: طرفا النزاع السوداني ناقشا إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت 6 مايو/أيار... 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T22:36+0000
2023-05-07T22:36+0000
2023-05-07T22:36+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
الخارجية السعودية
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأكدت الخارجية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق الأهداف التالية:وبحسب بيان الخارجية السعودية، أعرب الطرفان عن تحملهم لمسؤولية رفع المعاناة عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الاجراءات الأمنية؛ لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.وشرع الطرفان في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ الطرفان أيضا مناقشة الاجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ، وفقا للخارجية السعودية.ولفت البيان إلى، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أعربتا عن ترحيبهما بالتزام الطرفين بتوجه بناء قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلاً منهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا، والامتناع عن القيام بأي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية.وكشفت الخارجية السعودية، أن المحادثات استمرت يوم 7 مايو/أيار، كما ستستمر خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقفٍ فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.
https://sputnikarabic.ae/20230507/الهلال-الأحمر-القطري-يخصص-مليون-دولار-لأعمال-إغاثية-في-السودان-1076771213.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الخارجية السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الخارجية السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
السعودية: طرفا النزاع السوداني ناقشا إجراءات أمنية لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية، ليل الأحد/الاثنين، عن بدء ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت 6 مايو/أيار الجاري.
وأكدت الخارجية، أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط
بجدية في المحادثات وذلك لتحقيق الأهداف التالية:
تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار. العمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة. استعادة الخدمات الأساسية. وضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية.
وبحسب بيان الخارجية السعودية، أعرب الطرفان عن تحملهم لمسؤولية رفع المعاناة
عن الشعب السوداني، بما يتضمن الوصول لاتفاق على الاجراءات الأمنية؛ لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها.
وشرع الطرفان في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ الطرفان أيضا مناقشة الاجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ، وفقا للخارجية السعودية.
ولفت البيان إلى، أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية أعربتا عن ترحيبهما بالتزام الطرفين بتوجه بناء قائم على الاحترام المتبادل، وحثت كلاً منهما على احترام وقف إطلاق النار القائم حاليا، والامتناع عن القيام بأي أفعال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية.
وكشفت الخارجية السعودية، أن المحادثات استمرت يوم 7 مايو/أيار، كما ستستمر خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقفٍ فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.