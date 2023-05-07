https://sputnikarabic.ae/20230507/النهضة-التونسية-نحذر-من-التشفي-في-المعارضة-وندعو-القضاء-إلى-الابتعاد-عن-التوظيف-السياسي-1076756728.html
النهضة التونسية: نحذر من التشفي في المعارضة وندعو القضاء إلى الابتعاد عن التوظيف السياسي
النهضة التونسية: نحذر من التشفي في المعارضة وندعو القضاء إلى الابتعاد عن التوظيف السياسي
حذرت حركة النهضة التونسية مما وصفته بـ"التشفي في المعارضة السياسية"، مؤكدة أن من مصلحة الوطن أن يظل القضاء بعيدا عن التوظيفات السياسية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:39+0000
2023-05-07T12:39+0000
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ووفق بيان نشرته حركة النهضة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن اعتقال القيادي السابق بها الدكتور الصحبي عتيق، جاء بناء على وشاية كاذبة، على حد تعبير البيان.وقال: "في مواصلة لممارسات التنكيل بالمعارضين السياسيين أقدمت السلطات اليوم على إيقاف النائب والقيادي السابق بحركة النهضة الدكتور الصحبي عتيق عندما كان يعتزم السفر لحضور ندوة علمية، وذلك بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق للسيد الصحبي عتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن".وأضاف البيان: "تحذر حركة النهضة من أسلوب التشفي في قياداتها ومناضليها وبقية رموز المعارضة وتدعو السلطة إلى احترام الإجراءات القانونية ومعاملة كل التونسيين على قدم المساواة وأن يظل القضاء بعيدا عن التوظيف السياسي".وتعيش تونس أزمات سياسية، منذ أن أصدر الرئيس قيس سعيد، عدة قرارات بحل الحكومة والبرلمان، تبعها إعلان حالة الطوارئ، وإقالات عدد من الوزراء السياديين ثم إجراء انتخابات تشريعية قاطعتها أغلب القوى والأحزاب السياسية التونسية.
https://sputnikarabic.ae/20230418/إيقاف-الغنوشي-ومنع-اجتماعات-النهضة-ما-تأثير-هذه-الخطوة-على-المشهد-السياسي-في-تونس؟-1076059322.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم
الأخبار, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم
النهضة التونسية: نحذر من التشفي في المعارضة وندعو القضاء إلى الابتعاد عن التوظيف السياسي
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حذرت حركة النهضة التونسية مما وصفته بـ"التشفي في المعارضة السياسية"، مؤكدة أن من مصلحة الوطن أن يظل القضاء بعيدا عن التوظيفات السياسية.
ووفق بيان نشرته حركة النهضة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن اعتقال القيادي السابق بها الدكتور الصحبي عتيق، جاء بناء على وشاية كاذبة، على حد تعبير البيان.
وقال: "في مواصلة لممارسات التنكيل بالمعارضين السياسيين أقدمت السلطات اليوم على إيقاف النائب والقيادي
السابق بحركة النهضة الدكتور الصحبي عتيق عندما كان يعتزم السفر لحضور ندوة علمية، وذلك بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق للسيد الصحبي عتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن".
وأضاف البيان: "تحذر حركة النهضة
من أسلوب التشفي في قياداتها ومناضليها وبقية رموز المعارضة وتدعو السلطة إلى احترام الإجراءات القانونية ومعاملة كل التونسيين على قدم المساواة وأن يظل القضاء بعيدا عن التوظيف السياسي".
وتعيش تونس أزمات سياسية، منذ أن أصدر الرئيس قيس سعيد، عدة قرارات بحل الحكومة والبرلمان، تبعها إعلان حالة الطوارئ، وإقالات عدد من الوزراء السياديين ثم إجراء انتخابات تشريعية قاطعتها أغلب القوى والأحزاب السياسية التونسية.