عربي
https://sputnikarabic.ae/20230507/النهضة-التونسية-نحذر-من-التشفي-في-المعارضة-وندعو-القضاء-إلى-الابتعاد-عن-التوظيف-السياسي-1076756728.html
النهضة التونسية: نحذر من التشفي في المعارضة وندعو القضاء إلى الابتعاد عن التوظيف السياسي
النهضة التونسية: نحذر من التشفي في المعارضة وندعو القضاء إلى الابتعاد عن التوظيف السياسي
حذرت حركة النهضة التونسية مما وصفته بـ"التشفي في المعارضة السياسية"، مؤكدة أن من مصلحة الوطن أن يظل القضاء بعيدا عن التوظيفات السياسية. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T12:39+0000
2023-05-07T12:39+0000
الأخبار
العالم العربي
تونس
أخبار تونس اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068074956_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d24ce444c1edb2b7ee702638dd9bb3e.jpg
ووفق بيان نشرته حركة النهضة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن اعتقال القيادي السابق بها الدكتور الصحبي عتيق، جاء بناء على وشاية كاذبة، على حد تعبير البيان.وقال: "في مواصلة لممارسات التنكيل بالمعارضين السياسيين أقدمت السلطات اليوم على إيقاف النائب والقيادي السابق بحركة النهضة الدكتور الصحبي عتيق عندما كان يعتزم السفر لحضور ندوة علمية، وذلك بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق للسيد الصحبي عتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن".وأضاف البيان: "تحذر حركة النهضة من أسلوب التشفي في قياداتها ومناضليها وبقية رموز المعارضة وتدعو السلطة إلى احترام الإجراءات القانونية ومعاملة كل التونسيين على قدم المساواة وأن يظل القضاء بعيدا عن التوظيف السياسي".وتعيش تونس أزمات سياسية، منذ أن أصدر الرئيس قيس سعيد، عدة قرارات بحل الحكومة والبرلمان، تبعها إعلان حالة الطوارئ، وإقالات عدد من الوزراء السياديين ثم إجراء انتخابات تشريعية قاطعتها أغلب القوى والأحزاب السياسية التونسية.
https://sputnikarabic.ae/20230418/إيقاف-الغنوشي-ومنع-اجتماعات-النهضة-ما-تأثير-هذه-الخطوة-على-المشهد-السياسي-في-تونس؟-1076059322.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/16/1068074956_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5d80914346ccb06020cf77a827be0da7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم
الأخبار, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم

النهضة التونسية: نحذر من التشفي في المعارضة وندعو القضاء إلى الابتعاد عن التوظيف السياسي

12:39 GMT 07.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDرئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي
رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
تابعنا عبرTelegram
حذرت حركة النهضة التونسية مما وصفته بـ"التشفي في المعارضة السياسية"، مؤكدة أن من مصلحة الوطن أن يظل القضاء بعيدا عن التوظيفات السياسية.
ووفق بيان نشرته حركة النهضة التونسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت أن اعتقال القيادي السابق بها الدكتور الصحبي عتيق، جاء بناء على وشاية كاذبة، على حد تعبير البيان.
التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ونائبه حول ملف التسفير - سبوتنيك عربي, 1920, 18.04.2023
إيقاف الغنوشي ومنع اجتماعات النهضة... ما تأثير هذه الخطوة على المشهد السياسي في تونس؟
18 أبريل, 17:58 GMT
وقال: "في مواصلة لممارسات التنكيل بالمعارضين السياسيين أقدمت السلطات اليوم على إيقاف النائب والقيادي السابق بحركة النهضة الدكتور الصحبي عتيق عندما كان يعتزم السفر لحضور ندوة علمية، وذلك بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق للسيد الصحبي عتيق التقدم ضده بعدة شكايات في التشويه والثلب ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن".
وأضاف البيان: "تحذر حركة النهضة من أسلوب التشفي في قياداتها ومناضليها وبقية رموز المعارضة وتدعو السلطة إلى احترام الإجراءات القانونية ومعاملة كل التونسيين على قدم المساواة وأن يظل القضاء بعيدا عن التوظيف السياسي".
وتعيش تونس أزمات سياسية، منذ أن أصدر الرئيس قيس سعيد، عدة قرارات بحل الحكومة والبرلمان، تبعها إعلان حالة الطوارئ، وإقالات عدد من الوزراء السياديين ثم إجراء انتخابات تشريعية قاطعتها أغلب القوى والأحزاب السياسية التونسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:08 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديوأمس, 05:06 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала