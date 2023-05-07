https://sputnikarabic.ae/20230507/مسؤول-زيادة-ملحوظة-لعدد-السياح-العرب-والأجانب-في-سوريا-خلال-الربع-الأول-من-العام-الجاري-1076749283.html

مسؤول: زيادة ملحوظة لعدد السياح العرب والأجانب في سوريا خلال الربع الأول من العام الجاري

مسؤول: زيادة ملحوظة لعدد السياح العرب والأجانب في سوريا خلال الربع الأول من العام الجاري

أكد رئيس اتحاد غرف السياحة السورية، طلال خضير، أن الربع الأول من العام الجاري شهد زيادة في حركة القدوم إلى سوريا. 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T09:32+0000

2023-05-07T09:32+0000

2023-05-07T09:32+0000

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سياح

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وقال خضير، في لقاء مع وكالة "سبوتنيك"، إنه "تم تسجيل زيادة في حركة القدوم إلى سوريا خلال لربع الأول من عام 2023، بالمقارنة مع نفس الفترة عام 2022، بمقدار 31% في عدد الأجانب، وزيادة في القدوم العربي بنسبة 72%، حيث بلغ إجمالي عدد القادمين إلى سوريا 395 ألف قادم خلال الربع الأول من عام 2023، منهم 356 ألف قادم من العرب و39 ألف قادم من الأجانب، فيما كان عدد القادمين إلى سوريا 236 ألف قادم خلال نفس الفترة من عام 2022، منهم 206 آلاف قادم من العرب و30 ألف قادم من الأجانب".وتابع خضير "يعود سبب الزيادة بالقدوم في عام 2023 عن عام 2022 إلى فتح الحدود في منتصف شهر آذار [مارس] من عام 2022".كما أشار رئيس اتحاد غرف السياحة السورية إلى أن "أغلب القادمين إلى سوريا كانوا من الجنسيات الأجنبية، الروسية والهندية والباكستانية، ومن أوروبا الغربية السويد وألمانيا وهولندا وبريطانيا، إضافة إلى سياح من الجنسية الأمريكية".وقال خضير إن "جنسيات السياح العرب توزعت بين البحرينية والكويتية والعمانية واللبنانية، مع ملاحظة تزايد واضح في عدد السياح من الجنسية الأردنية بنسبة 44%، وتزايد بالقدوم من الخليج العربي بنسبة 26%، بهدف زيارة الأهل والأقارب والأصدقاء وقضاء الإجازات في سوريا، مما يبشر بموسم سياحي مميز استمراراً لما شهدته سوريا عام 2019 من نمو متزايد للحركة السياحية"، على حد قوله.وأضاف "ازداد قدوم الأوروبيين بنسبة 16% عن عام 2022، وكان الغرض من زياراتهم السياحة الثقافية وإعادة اكتشاف سوريا، ولا سيما بعد الحرب الإرهابية، كما لوحظت زيادة في القدوم من قارة من آسيا بنسبة 46% ومن قارة أمريكا الشمالية بنسبة 26%، وعلى الأخص من الجنسية الكندية، حيث بلغت نسبة الزيادة في القادمين منها إلى 45%".واستطرد خضير "نأمل كاتحاد زيادة نسبة القدوم السياحي إلى سوريا من الدول الصديقة ودول الجوار والدول الأوروبية والخليج بشكل عام، ونعمل من خلال مشاركاتنا في المعارض الدولية على الترويج للمنتج السياحي السوري المتنوع، والذي يشمل مختلف أنواع السياحة الثقافية والدينية والترفيهية والعلاجية".وقال خضير "تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع الوزارات المعنية بوضع آلية لتبسيط وتسهيل إجراءات دخول المجموعات السياحية إلى سوريا. وقد كانت مشاركتنا مع وزارة السياحة هذه السنة في معرض سوق السفر العربي، الذي عقد في دبي مابين 1 - 4 أيار [مايو] بمشاركة 150 دولة وأكثر من 2000 عارض، مشاركة واسعة ومهمة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات مع المعنيين في قطاع السياحة من دول متعددة، وقد كان الإقبال كبيرا على الجناح السوري من شركات آسيوية وعربية وأوروبية ترغب بتنظيم رحلات سياحية إلى سوريا، ونتوقع هذا الصيف زيادة في نسب القدوم السياحي إلى سوريا.

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العالم العربي, سياح, زيادة, أخبار سوريا اليوم