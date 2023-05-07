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Военнослужащие подразделений ВДВ проходят боевую подготовку на боевой машине пехоты БМП-2 на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230507/منظومة-بانتسر-الروسية-تسطيع-إسقاط-صواريخ-هيمارس-بدقة-100-1076762558.html
منظومة "بانتسر" الروسية تسطيع إسقاط صواريخ "هيمارس" بدقة 100%
منظومة "بانتسر" الروسية تسطيع إسقاط صواريخ "هيمارس" بدقة 100%
لم تعد القذائف التي تم إطلاقها من أنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة "هيمارس" التي قدمها الغرب لأوكرانيا، مشكلة بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "بانتسر". 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T14:35+0000
2023-05-07T14:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
بانتسير
القوات الروسية
تدمير
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وقال أوليغ سيتنيكوف، ممثل شركة "شيغلوفسكي فال" (مجمعات عالية الدقة تابعة لمجموعة شركات روستيك)، في تصريح لقناة "إزفيستيا" الروسية، إنه خلال العملية الخاصة، كانت هناك أكثر من لحظات عندما قام المجمع الروسي بحمل ذخيرة كاملة من 12 صاروخا مضادا للطائرات بإسقاط نفس العدد من قذائف راجمات الصورايخ الأمريكية.هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية، تمكنت من تدمير نظام الدفاع الجوي الأمريكي "أفينجر" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والذي أرسله البنتاغون في الآونة الأخيرة إلى كييف لحمايتها من الطائرات دون طيار.وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" في القوات المسلحة الروسية، إن الطائرة دون طيار "لانتسيت" المحملة بالذخيرة تمكنت من تدمير نظام "أفينجر" للدفاع الجوي، كان مثبتا على سيارة "هامر" في المنطقة السكنية فوديانوي".وفي شهر أبريل/ نيسان المناضي، أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرغي نايف، أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات الأمريكي "أفينجر" قد دخل الخدمة القتالية في الجيش الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230507/لانتسيت-الروسية-تدمر-نظام-الدفاع-الجوي-الأمريكي-أفينجر-المقدم-حديثا-لأوكرانيا-1076751195.html
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رصد عسكري, بانتسير, القوات الروسية, تدمير
رصد عسكري, بانتسير, القوات الروسية, تدمير

منظومة "بانتسر" الروسية تسطيع إسقاط صواريخ "هيمارس" بدقة 100%

14:35 GMT 07.05.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev / منظومة "بانتسر إس-"1 الروسية في مقاطعة موسكو
منظومة بانتسر إس-1 الروسية في مقاطعة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Sputnik . Grigoriy Sisoev /
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لم تعد القذائف التي تم إطلاقها من أنظمة صواريخ الإطلاق المتعددة "هيمارس" التي قدمها الغرب لأوكرانيا، مشكلة بالنسبة لأنظمة الدفاع الجوي الروسية "بانتسر".
وقال أوليغ سيتنيكوف، ممثل شركة "شيغلوفسكي فال" (مجمعات عالية الدقة تابعة لمجموعة شركات روستيك)، في تصريح لقناة "إزفيستيا" الروسية، إنه خلال العملية الخاصة، كانت هناك أكثر من لحظات عندما قام المجمع الروسي بحمل ذخيرة كاملة من 12 صاروخا مضادا للطائرات بإسقاط نفس العدد من قذائف راجمات الصورايخ الأمريكية.
"منظومة هيمارس مزودة بأنواع مختلفة من الصواريخ التي تطير في نطاقات مختلفة وبسرعات مختلفة. وهناك بالفعل مثل هذه الأمثلة في منطقة العملية العسكرية الخاصة، عندما ضربت مركبتنا القتالية التي تحمل 12 صاروخا، وهي حمولة ذخيرة كاملة، 12 صاروخا من طراز "هيمارس".
هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة "لانتسيت" الانتحارية الروسية، تمكنت من تدمير نظام الدفاع الجوي الأمريكي "أفينجر" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، والذي أرسله البنتاغون في الآونة الأخيرة إلى كييف لحمايتها من الطائرات دون طيار.
لانتسيت - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
"لانتسيت" الروسية تدمر نظام الدفاع الجوي الأمريكي "أفينجر" المقدم حديثا لأوكرانيا
10:21 GMT
وقال رئيس المركز الصحفي لمجموعة "فوستوك" في القوات المسلحة الروسية، إن الطائرة دون طيار "لانتسيت" المحملة بالذخيرة تمكنت من تدمير نظام "أفينجر" للدفاع الجوي، كان مثبتا على سيارة "هامر" في المنطقة السكنية فوديانوي".
وفي شهر أبريل/ نيسان المناضي، أعلن قائد القوات المشتركة الأوكرانية، سيرغي نايف، أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات الأمريكي "أفينجر" قد دخل الخدمة القتالية في الجيش الأوكراني.
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