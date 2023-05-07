https://sputnikarabic.ae/20230507/هازارد-يكشف-عن-حقيقة-رحيله-عن-ريال-مدريد-الموسم-المقبل-1076766564.html
هازارد يكشف عن حقيقة رحيله عن ريال مدريد الموسم المقبل
هازارد يكشف عن حقيقة رحيله عن ريال مدريد الموسم المقبل
كشف إيدين هازارد أنه لن يغادر ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، متحدثا عن "عام صعب واجهه". 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T17:17+0000
2023-05-07T17:17+0000
2023-05-07T17:17+0000
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أصبح البلجيكي أغلى صفقة في تاريخ لوس بلانكوس عندما انضم إلى النادي مقابل 130 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، حيث وقع عقدا لمدة خمس سنوات بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.ومع ذلك، منذ انضمامه إلى العملاق الإسباني، فشل هازارد في تكرار العروض المتألقة التي جعلته يحظى باحترام كبير في تشيلسي الإنجليزي قبل رحيله.كان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بديلاً غير مستخدم حيث فاز ريال مدريد بأول كأس ملك له منذ ما يقرب من عقد من الزمان.قال هازارد عقب التتويج بكأس الملك: "لقد كان عاًما صعبا، ولكن مع فريق كبير جدا".وأضاف: "الاستمرار في العام الذي يتبقى لي؟ بالتأكيد أريد البقاء"، مضيفا " لدي علاقة جيدة مع النادي ومع اللاعبين أيضا. أريد أن ألعب، لكنني أعلم أن الأمر صعب للغاية. يجب أن أعمل وآمل أن أتمكن من اللعب أكثر".سجل هازارد أربعة أهداف فقط في الدوري في عدة مواسم منذ انتقاله إلى البرنابيو، ووجد نفسه نادرًا ما يتم الاستعانة به منذ عودة المدرب كارلو أنشيلوتي للنادي في عام 2021.لعب هازارد ما مجموعه 331 دقيقة في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم.وفاز ريال مدريد على فريق أوساسونا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230501/إعلام-تطورات-جديدة-بخصوص-انتقال-مبابي-إلى-ريال-مدريد-1076540348.html
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رياضة, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, أخبار العالم الآن
رياضة, منوعات, أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, أخبار العالم الآن
هازارد يكشف عن حقيقة رحيله عن ريال مدريد الموسم المقبل
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كشف إيدين هازارد أنه لن يغادر ريال مدريد الإسباني هذا الصيف، متحدثا عن "عام صعب واجهه".
أصبح البلجيكي أغلى صفقة في تاريخ لوس بلانكوس عندما انضم إلى النادي مقابل 130 مليون جنيه إسترليني في عام 2019، حيث وقع عقدا لمدة خمس سنوات بقيمة 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.
ومع ذلك، منذ انضمامه إلى العملاق الإسباني، فشل هازارد
في تكرار العروض المتألقة التي جعلته يحظى باحترام كبير في تشيلسي الإنجليزي قبل رحيله.
كان اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا بديلاً غير مستخدم حيث فاز ريال مدريد
بأول كأس ملك له منذ ما يقرب من عقد من الزمان.
قال هازارد عقب التتويج بكأس الملك: "لقد كان عاًما صعبا، ولكن مع فريق كبير جدا".
وأضاف: "الاستمرار في العام الذي يتبقى لي؟ بالتأكيد أريد البقاء"، مضيفا " لدي علاقة جيدة مع النادي ومع اللاعبين أيضا. أريد أن ألعب، لكنني أعلم أن الأمر صعب للغاية. يجب أن أعمل وآمل أن أتمكن من اللعب أكثر".
سجل هازارد أربعة أهداف فقط في الدوري في عدة مواسم منذ انتقاله إلى البرنابيو، ووجد نفسه نادرًا ما يتم الاستعانة به منذ عودة المدرب كارلو أنشيلوتي للنادي في عام 2021.
لعب هازارد ما مجموعه 331 دقيقة في جميع المسابقات مع ناديه هذا الموسم.
وفاز ريال مدريد على فريق أوساسونا بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية لبطولة كأس ملك إسبانيا.