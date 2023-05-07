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وزير الدفاع العراقي: نعمل على تطوير القوات الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات
وزير الدفاع العراقي: نعمل على تطوير القوات الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات
أكد وزير الدفاع العراقي أن وزارته تعمل على تطوير القوة الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات المقاتلة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T09:41+0000
2023-05-07T09:41+0000
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جاء ذلك في كلمته خلال الذكرى الـ92 لتأسيس القوة الجوية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.كما أشار الوزير العراقي إلى أن الطائرات الباكستانية ستؤدي دورا كبيرا في تدريب الطلاب الطيارين.ولفت إلى دور القوات الجوية العراقية خلال المعارك التي خاضها الجيش ضد عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).وأضاف أن القوات الجوية كانت لها اليد الطولى في دحر معاقل الإرهاب "ودك أوكاره والقضاء عليه".وذكر أن بطولات هذه القوات الجوية لا تقتصر على دورها في المعارك وإنما أيضا في الدعم اللوجستي الذي تقدمه للقوات الأمنية والمواطنين وبالعديد من المناسبات.
https://sputnikarabic.ae/20230506/مباحثات-عراقية-إيرانية-حول-شح-المياه-والكهرباء-1076738908.html
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أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

وزير الدفاع العراقي: نعمل على تطوير القوات الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات

09:41 GMT 07.05.2023
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandالجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
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أكد وزير الدفاع العراقي أن وزارته تعمل على تطوير القوة الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات المقاتلة.
جاء ذلك في كلمته خلال الذكرى الـ92 لتأسيس القوة الجوية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
مباحثات عراقية إيرانية حول شح المياه والكهرباء
أمس, 19:19 GMT
كما أشار الوزير العراقي إلى أن الطائرات الباكستانية ستؤدي دورا كبيرا في تدريب الطلاب الطيارين.
ولفت إلى دور القوات الجوية العراقية خلال المعارك التي خاضها الجيش ضد عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
وأضاف أن القوات الجوية كانت لها اليد الطولى في دحر معاقل الإرهاب "ودك أوكاره والقضاء عليه".
وذكر أن بطولات هذه القوات الجوية لا تقتصر على دورها في المعارك وإنما أيضا في الدعم اللوجستي الذي تقدمه للقوات الأمنية والمواطنين وبالعديد من المناسبات.
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