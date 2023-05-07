https://sputnikarabic.ae/20230507/وزير-الدفاع-العراقي-نعمل-على-تطوير-القوات-الجوية-وتزويدها-بأحدث-الطائرات-1076749465.html
وزير الدفاع العراقي: نعمل على تطوير القوات الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات
وزير الدفاع العراقي: نعمل على تطوير القوات الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات
أكد وزير الدفاع العراقي أن وزارته تعمل على تطوير القوة الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات المقاتلة. 07.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-07T09:41+0000
2023-05-07T09:41+0000
2023-05-07T09:41+0000
أخبار العراق اليوم
العراق
العالم العربي
الأخبار
تنظيم داعش الإرهابي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/13/1046886114_91:0:1191:619_1920x0_80_0_0_1db491a9b71b974595ab7970948d63aa.jpg
جاء ذلك في كلمته خلال الذكرى الـ92 لتأسيس القوة الجوية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.كما أشار الوزير العراقي إلى أن الطائرات الباكستانية ستؤدي دورا كبيرا في تدريب الطلاب الطيارين.ولفت إلى دور القوات الجوية العراقية خلال المعارك التي خاضها الجيش ضد عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).وأضاف أن القوات الجوية كانت لها اليد الطولى في دحر معاقل الإرهاب "ودك أوكاره والقضاء عليه".وذكر أن بطولات هذه القوات الجوية لا تقتصر على دورها في المعارك وإنما أيضا في الدعم اللوجستي الذي تقدمه للقوات الأمنية والمواطنين وبالعديد من المناسبات.
https://sputnikarabic.ae/20230506/مباحثات-عراقية-إيرانية-حول-شح-المياه-والكهرباء-1076738908.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0a/13/1046886114_228:0:1053:619_1920x0_80_0_0_7b7224a985b5300f25f8af14f234709e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
أخبار العراق اليوم, العراق, العالم العربي, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
وزير الدفاع العراقي: نعمل على تطوير القوات الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات
تابعنا عبر
أكد وزير الدفاع العراقي أن وزارته تعمل على تطوير القوة الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات المقاتلة.
جاء ذلك في كلمته خلال الذكرى الـ92 لتأسيس القوة الجوية، اليوم الأحد، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
كما أشار الوزير العراقي إلى أن الطائرات الباكستانية ستؤدي دورا كبيرا في تدريب الطلاب الطيارين.
ولفت إلى دور القوات الجوية العراقية خلال المعارك التي خاضها الجيش ضد عصابات تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عديدة).
وأضاف أن القوات الجوية كانت لها اليد الطولى في دحر معاقل الإرهاب
"ودك أوكاره والقضاء عليه".
وذكر أن بطولات هذه القوات الجوية لا تقتصر على دورها في المعارك وإنما أيضا في الدعم اللوجستي الذي تقدمه للقوات الأمنية والمواطنين وبالعديد من المناسبات.