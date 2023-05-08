https://sputnikarabic.ae/20230508/أردوغان-يتعهد-بـتجفيف-مستنقع-الإرهاب-شمالي-العراق-وسوريا-1076781799.html
أردوغان يتعهد بـ"تجفيف مستنقع الإرهاب" شمالي العراق وسوريا
أردوغان يتعهد بـ"تجفيف مستنقع الإرهاب" شمالي العراق وسوريا
تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بـ"تجفيف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا". 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T10:53+0000
2023-05-08T10:53+0000
2023-05-08T10:53+0000
أخبار تركيا اليوم
أخبار سوريا اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073501441_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_87b6a56c5dffb35a1dafeddbb85a70a7.jpg
وقال أردوغان، في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية، "سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا، كما أوشكنا على تجفيفه داخل أراضينا".وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".وأطلقت تركيا، في الآونة الأخيرة عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230506/وكالة-طائرات-تركية-تقصف-قرى-جبل-متين-في-دهوك-بالعراق-1076722229.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0e/1073501441_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c32d93b8c346e640393d4beebdd9f4e0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم
أردوغان يتعهد بـ"تجفيف مستنقع الإرهاب" شمالي العراق وسوريا
تابعنا عبر
تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، بـ"تجفيف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا".
وقال أردوغان، في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية، "سنجفف مستنقع الإرهاب بالكامل شمالي العراق وسوريا، كما أوشكنا على تجفيفه داخل أراضينا".
وتسيطر تركيا
على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
وأطلقت تركيا، في الآونة الأخيرة عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني
، بالنسبة لتركيا.