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https://sputnikarabic.ae/20230506/وكالة-طائرات-تركية-تقصف-قرى-جبل-متين-في-دهوك-بالعراق-1076722229.html
وكالة: طائرات تركية تقصف قرى جبل متين في دهوك بالعراق
وكالة: طائرات تركية تقصف قرى جبل متين في دهوك بالعراق
أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، أن طائرات تابعة للقوات التركية قصفت قرى جبل متين بقضاء العمادية في محافظة دهوك. 06.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-06T11:09+0000
2023-05-06T11:09+0000
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ونقلت وكالة "بغدد اليوم"، عن مصدر أمني قوله إن "الطائرات التركية المسيرة استهدفت قرى جبل متين على حدود قضاء العمادية في محافظة دهوك".وأضاف المصدر، أن "القصف التركي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني دون وقوع إصابات بشرية"، مشيراً إلى أن "القصف تسبب بحرائق في الغابات الزراعية فقط".وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت الشهر الماضي، تحييد 6 عناصر من تنظيم "بي كي كي" في عمليات استهدفت مواقعهم في شمال العراق.وقال الوزارة في بيان لها، إن "عملية تحييد الإرهابيين جرت في منطقة كارا"، وأكدت، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "كفاح القوات المسلحة التركية ضد التنظيم الإرهابي المذكور، سيستمر دون توقف".وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا.وأطلقت تركيا، في الآونة الأخيرة عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

وكالة: طائرات تركية تقصف قرى جبل متين في دهوك بالعراق

11:09 GMT 06.05.2023
© AFP 2023 / -قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق
قصف الجيش التركي على مدينة دهوك في العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / -
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أعلنت وسائل إعلام عراقية، اليوم السبت، أن طائرات تابعة للقوات التركية قصفت قرى جبل متين بقضاء العمادية في محافظة دهوك.
ونقلت وكالة "بغدد اليوم"، عن مصدر أمني قوله إن "الطائرات التركية المسيرة استهدفت قرى جبل متين على حدود قضاء العمادية في محافظة دهوك".
وأضاف المصدر، أن "القصف التركي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني دون وقوع إصابات بشرية"، مشيراً إلى أن "القصف تسبب بحرائق في الغابات الزراعية فقط".
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وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت الشهر الماضي، تحييد 6 عناصر من تنظيم "بي كي كي" في عمليات استهدفت مواقعهم في شمال العراق.
وقال الوزارة في بيان لها، إن "عملية تحييد الإرهابيين جرت في منطقة كارا"، وأكدت، بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "كفاح القوات المسلحة التركية ضد التنظيم الإرهابي المذكور، سيستمر دون توقف".
وتشهد عدة مناطق في إقليم كردستان العراق، قصفا تركيا متكررا، وتبرر أنقرة ذلك بضرورة مكافحة حزب العمال الكردستاني، بالنسبة لتركيا.
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وأطلقت تركيا، في الآونة الأخيرة عمليات عسكرية عدة داخل الأراضي العراقية، ضد مسلحي الحزب الكردي، وهو أمر رفضته بغداد، واعتبرته انتهاكا للسيادة العراقية.
وتسيطر تركيا على مناطق عدة في الشمال السوري، وتشن ما بين الحين والآخر عمليات ضد وحدات "حماية الشعب" الكردية التي تصنفها "إرهابية".
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