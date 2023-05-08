https://sputnikarabic.ae/20230508/الاتحاد-الأوروبي-يلغي-احتفال-يوم-أوروبا-في-إسرائيل-اعتراضا-على-مشاركة-بن-غفير-1076787374.html

الاتحاد الأوروبي يلغي احتفال "يوم أوروبا" في إسرائيل اعتراضا على مشاركة بن غفير

الاتحاد الأوروبي يلغي احتفال "يوم أوروبا" في إسرائيل اعتراضا على مشاركة بن غفير

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلغاء فعاليات حفل "يوم أوروبا" على خلفية قرار الحكومة الإسرائيلية إرسال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ممثلا عنها في... 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T13:33+0000

2023-05-08T13:33+0000

2023-05-08T13:33+0000

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار الاتحاد الأوروبي

إسرائيل

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/07/1072022958_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_c50920030ebc056e2b3320c139a5726d.jpg

وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، في بيان لها، إن "وفد الاتحاد الأوروبي إلى إسرائيل، يتطلع للاحتفال بيوم أوروبا في التاسع من مايو الجاري كما يفعل كل عام. للأسف اضطررنا هذا العام لإلغاء الحفل الدبلوماسي لأننا لا نريد أن نوفر منصة لشخص تتعارض آرائه مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".وأضاف البيان: "مع ذلك، سيتم الحفاظ على يوم أوروبا الذي يعد حدثا ثقافيا للشعب الإسرائيلي، من أجل الاحتفال مع أصدقائنا وشركائنا في إسرائيل بالعلاقة الثنائية القوية والبناءة".وأعلن الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، "رفضه قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، للمشاركة في يوم أوروبا".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن "سفارة الاتحاد الأوروبي في إسرائيل بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية، يطلب الاتحاد بموجبها عدم تمثيل بن غفير للحكومة في حفل الاستقبال بمناسبة "يوم أوروبا"، الذي سيتم تنظيمه الثلاثاء المقبل في تل أبيب".وأوضحت السفارة أنها "لا تؤيد الآراء السياسية للوزير بن غفير أو حزبه"، قائلة: "في الواقع، تتعارض العديد من تصريحاته وآرائه السابقة مع القيم التي يمثلها الاتحاد الأوروبي".من جهته، علق وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، على "رفض الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل إيفاد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للمشاركة في يوم أوروبا".وقال كوهين، في تصريحات نقلتها القناة 7 الإسرائيلية، في رده على سؤال حول تمثيل الوزير بن غفير في حدث "يوم أوروبا"، إن "أي وزير في الحكومة يمكنه حضور أي حدث وطني".وذكر أنه "من المفترض أن يأتي بن غفير إلى الحدث كممثل للحكومة الإسرائيلية، وأتوقع منه أن يتحدث بأسلوب فخم".و"يوم أوروبا"، الذي يوافق التاسع من مايو/ أيار كل عام، يأتي لإحياء إعلان وزير الخارجية الفرنسي الراحل روبير شومان، عام 1950، تشكيل "الجماعة الأوروبية للفحم والصلب"، التي شكلت النواة الأولى للاتحاد الأوروبي.

https://sputnikarabic.ae/20230507/الاتحاد-الأوروبي-يرفض-قرار-إسرائيل-إيفاد-إيتمار-بن-غفير-للمشاركة-في-يوم-أوروبا-1076766133.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم