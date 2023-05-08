https://sputnikarabic.ae/20230508/الرئيس-العراقي-لدينا-15-ألف-معمل-ومصنع-مغلق-منذ-عام-2003-1076781997.html
الرئيس العراقي: لدينا 15 ألف معمل ومصنع مغلق منذ عام 2003
الرئيس العراقي: لدينا 15 ألف معمل ومصنع مغلق منذ عام 2003
كشف الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلق في البلاد منذ 2003. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T11:04+0000
2023-05-08T11:04+0000
2023-05-08T11:04+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال الرئيس العراقي إن بلاده تعيش "مرحلة جديدة وهناك إيجابيات كثيرة منها الأمن والاستقرار الذي هو بداية لكل عملية تنموية وسلام".وتطرق الرئيس العراقي إلى "بعض التراكمات المهمة التي ما زالت على عاتق الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن الموازنة لم يصادق عليها منذ ثلاث سنوات.وأوضح أن "هناك ما يقارب من 10 آلاف أو 15 ألف معمل ومصنع في العراق جميعها مغلقة منذ 2003، وهذا يحتاج إلى جهد وعمل وموازنة وتشجيع القطاع الخاص على العمل".وتطرق رئيس الجمهورية للحديث عن علاقات العراق مع دول العالم والجوار والحرص على تطويرها، مشددا على "رفض التدخلات الخارجية، وأن العراق للعراقيين".
https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-العراقي-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-رسمية-1076448180.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
الرئيس العراقي: لدينا 15 ألف معمل ومصنع مغلق منذ عام 2003
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كشف الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، أن نحو 15 ألف معمل ومصنع مغلق في البلاد منذ 2003.
جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال الرئيس العراقي إن بلاده تعيش "مرحلة جديدة وهناك إيجابيات كثيرة منها الأمن والاستقرار الذي هو بداية لكل عملية تنموية وسلام".
وتطرق الرئيس العراقي
إلى "بعض التراكمات المهمة التي ما زالت على عاتق الحكومة الجديدة"، مشيرا إلى أن الموازنة لم يصادق عليها منذ ثلاث سنوات.
وأوضح أن "هناك ما يقارب من 10 آلاف أو 15 ألف معمل ومصنع في العراق جميعها مغلقة منذ 2003، وهذا يحتاج إلى جهد وعمل وموازنة وتشجيع القطاع الخاص على العمل".
وتطرق رئيس الجمهورية للحديث عن علاقات العراق مع دول العالم والجوار والحرص على تطويرها، مشددا على "رفض التدخلات الخارجية، وأن العراق للعراقيين".