https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-العراقي-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-رسمية-1076448180.html
الرئيس العراقي يصل إلى طهران في زيارة رسمية
الرئيس العراقي يصل إلى طهران في زيارة رسمية
وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T07:04+0000
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وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، فقد وصل الرئيس العراقي إلى مطار مهر أباد الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى إيران، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، ومساعدة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي.وأوضحت الوكالة الإيرانية أن برنامج رشيد يتضمن "إجراء محادثات مع رئيس الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي وعدد من كبار المسؤولين لتعزيز مستوى التعاون بين طهران وبغداد".وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية"، لافتة إلى أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".طالع أيضا: إيران والعراق يعلنان الاتفاق حول تنفيذ مشروع الربط السككي بين البلدين
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيران, أخبار إيران, أخبار العراق اليوم, العراق
الرئيس العراقي يصل إلى طهران في زيارة رسمية
07:04 GMT 29.04.2023 (تم التحديث: 08:00 GMT 29.04.2023) تابعنا عبر
وصل الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، صباح اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الإيراني.
وحسب وكالة
"إرنا" الإيرانية، فقد وصل الرئيس العراقي إلى مطار مهر أباد الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى إيران، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي، ومساعدة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية لشؤون المرأة والأسرة أنسية خزعلي.
وأوضحت الوكالة الإيرانية أن برنامج رشيد يتضمن "إجراء محادثات مع رئيس
الجمهورية آية الله السيد إبراهيم رئيسي وعدد من كبار المسؤولين لتعزيز مستوى التعاون بين طهران وبغداد".
ويضم الوفد المرافق للرئيس العراقي في زيارته لطهران كلا من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في زيارة رسمية"، لافتة إلى أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".