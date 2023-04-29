https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-العراقي-يطالب-من-طهران-مراعاة-حصة-بلاده-المائية-1076458739.html
الرئيس العراقي يطالب من طهران مراعاة حصة بلاده المائية
الرئيس العراقي يطالب من طهران مراعاة حصة بلاده المائية
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، على ضرورة مراعاة حصة بلاده المائية. 29.04.2023, سبوتنيك عربي
2023-04-29T13:35+0000
2023-04-29T13:35+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بطهران، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال رشيد إن العراق تربطه بإيران علاقات "ثابتة ومتماسكة"، مؤكدا أن زيارته إيران تأتي في إطار التأكيد على هذه العلاقات.وطالب الرئيس العراقي بضرورة حل المشكلات بين الجانبين ومراعاة حصة بلاده المائية.يأتي ذلك في ظل قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.ووصل الرئيس العراقي على رأس وفد رفيع المستوى صباح اليوم العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية.ويضم الوفد المرافق كلا من وزير الخارجية فؤاد حسين، ووزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى طهران في زيارة رسمية"، لافتة إلى أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
https://sputnikarabic.ae/20230429/الرئيس-العراقي-يصل-إلى-طهران-في-زيارة-رسمية-1076448180.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, الأخبار
الرئيس العراقي يطالب من طهران مراعاة حصة بلاده المائية
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أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، على ضرورة مراعاة حصة بلاده المائية.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بطهران، بحسب وكالة الأنباء العراقية
الرسمية.
وقال رشيد إن العراق تربطه بإيران علاقات
"ثابتة ومتماسكة"، مؤكدا أن زيارته إيران تأتي في إطار التأكيد على هذه العلاقات.
وطالب الرئيس العراقي بضرورة حل المشكلات بين الجانبين ومراعاة حصة بلاده المائية.
يأتي ذلك في ظل قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
ووصل الرئيس العراقي على رأس وفد رفيع المستوى صباح اليوم العاصمة الإيرانية في زيارة رسمية.
ويضم الوفد المرافق كلا من وزير الخارجية
فؤاد حسين، ووزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله، ووزير الكهرباء، زياد علي فاضل، ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي.
وكانت الرئاسة العراقية قد أعلنت أن "رشيد توجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى طهران في زيارة رسمية"، لافتة إلى أن "الزيارة تأتي تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".