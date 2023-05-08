https://sputnikarabic.ae/20230508/الصين-تختبر-بنجاح-مركبة-فضائية-قابلة-لإعادة-الاستخدام-1076775159.html
الصين تختبر بنجاح مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام
الصين تختبر بنجاح مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام
قالت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) إن بكين أكملت بنجاح اختبار المركبة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام وعادت إلى الأرض اليوم الاثنين. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T06:59+0000
2023-05-08T06:59+0000
2023-05-08T06:59+0000
علوم
الصين
مجتمع
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وذكر التقرير أن "الاختبار كان ناجحًا، حيث أظهر التقدم الذي حققته الصين في أبحاث تكنولوجيا المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام".كما سيوفر نجاح التجربة طرق ذهاب وإياب ملائمة على نحو أكبر من حيث الراحة والتكلفة على صعيد الاستخدام السلمي للفضاء في المستقبل.يذكر أن المركبة انطلقت من مركز "جيوتشيوان" الفضائي في مقاطعة كانسو شمال غربي الصين وبقيت في المدار لمدة 276 يوما.
https://sputnikarabic.ae/20230508/باحثون-صينيون-يدربون-روبوتات-للتعرف-على-التضاريس-اعتمادا-على-التنبؤ-باللمس-والرؤية-1076774499.html
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علوم, الصين
الصين تختبر بنجاح مركبة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام
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قالت مؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC) إن بكين أكملت بنجاح اختبار المركبة الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام وعادت إلى الأرض اليوم الاثنين.
وذكر التقرير أن "الاختبار كان ناجحًا، حيث أظهر التقدم الذي حققته الصين في أبحاث تكنولوجيا المركبات الفضائية القابلة لإعادة الاستخدام".
كما سيوفر نجاح التجربة طرق ذهاب وإياب ملائمة على نحو أكبر من حيث الراحة والتكلفة على صعيد الاستخدام السلمي للفضاء في المستقبل.
يذكر أن المركبة انطلقت من مركز "جيوتشيوان" الفضائي في مقاطعة كانسو شمال غربي الصين وبقيت في المدار لمدة 276 يوما.