https://sputnikarabic.ae/20230508/باحثون-صينيون-يدربون-روبوتات-للتعرف-على-التضاريس-اعتمادا-على-التنبؤ-باللمس-والرؤية-1076774499.html
باحثون صينيون يدربون روبوتات للتعرف على التضاريس اعتمادا على التنبؤ باللمس والرؤية
باحثون صينيون يدربون روبوتات للتعرف على التضاريس اعتمادا على التنبؤ باللمس والرؤية
أحرز باحثون صينيون تقدماً في التعلم المعرفي البيئي والملاحة المستقلة للروبوتات ذات الأرجل، ما يسمح لها بالتعرف على التضاريس بالاعتماد على التنبؤ باللمس... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T06:23+0000
2023-05-08T06:23+0000
2023-05-08T06:23+0000
مجتمع
الصين
علوم
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وقام باحثون من معهد "هاربين" للتكنولوجيا بمحاكاة سلوك الحيوانات واقترحوا إطاراً تعليمياً غير خاضع للإشراف للروبوتات ذات الأرجل لمعرفة الخصائص الفيزيائية للتضاريس. ويسمح المخطط المقترح للروبوتات بالتفاعل مع البيئة وتعديل إدراكها في الوقت الفعلي، ما يمنحها بالتالي القدرة على التكيف. ومن ناحية التمثيل الأرضي، استخدم فريق البحث معلمات لمسية لنموذج الاتصال من القدم إلى الأرض، ما يسمح للروبوت بمعرفة درجة النعومة والاحتكاك عن طريق "لمس" الأرض. واقترح فريق الباحثين أيضاً طريقة استخراج ميزة بصرية غير خاضعة للإشراف، ما يُمكّن الروبوت من مقارنة قوام التضاريس المختلفة بشكل أوتوماتيكي دون مشاركة بشري، وفقا لوكالة "شينخوا". وتم إجراء تجارب داخلية وخارجية على روبوت سداسي الأرجل لإظهار أنه بإمكان الروبوت استخراج الميزات اللمسية والمرئية للتضاريس لإنشاء شبكات معرفية بشكل مستقل. ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في مجلة مراجعة العلوم الوطنية.
https://sputnikarabic.ae/20230502/علماء-يبتكرون-يدا-روبوتية-تضاهي-نظيرتها-البشرية-فيديو-1076565176.html
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الصين, علوم
باحثون صينيون يدربون روبوتات للتعرف على التضاريس اعتمادا على التنبؤ باللمس والرؤية
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أحرز باحثون صينيون تقدماً في التعلم المعرفي البيئي والملاحة المستقلة للروبوتات ذات الأرجل، ما يسمح لها بالتعرف على التضاريس بالاعتماد على التنبؤ باللمس والرؤية.
وقام باحثون من معهد "هاربين" للتكنولوجيا بمحاكاة سلوك الحيوانات واقترحوا إطاراً تعليمياً غير خاضع للإشراف للروبوتات ذات الأرجل لمعرفة الخصائص الفيزيائية للتضاريس.
ويسمح المخطط المقترح للروبوتات بالتفاعل مع البيئة وتعديل إدراكها في الوقت الفعلي، ما يمنحها بالتالي القدرة على التكيف. ومن ناحية التمثيل الأرضي، استخدم فريق البحث معلمات لمسية لنموذج الاتصال من القدم إلى الأرض، ما يسمح للروبوت بمعرفة درجة النعومة والاحتكاك عن طريق "لمس" الأرض.
واقترح فريق الباحثين أيضاً طريقة استخراج ميزة بصرية غير خاضعة للإشراف، ما يُمكّن الروبوت من مقارنة قوام التضاريس المختلفة بشكل أوتوماتيكي دون مشاركة بشري، وفقا لوكالة "شينخوا".
وتم إجراء تجارب داخلية وخارجية على روبوت سداسي الأرجل لإظهار أنه بإمكان الروبوت استخراج الميزات اللمسية والمرئية للتضاريس لإنشاء شبكات معرفية بشكل مستقل. ونشر الباحثون النتائج التي توصلوا إليها في مجلة مراجعة العلوم الوطنية.