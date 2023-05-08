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https://sputnikarabic.ae/20230508/الصين-علاقاتنا-التجارية-مع-روسيا-منفتحة-ولا-تستهدف-دولا-أخرى-1076776887.html
الصين: علاقاتنا التجارية مع روسيا منفتحة ولا تستهدف دولا أخرى
الصين: علاقاتنا التجارية مع روسيا منفتحة ولا تستهدف دولا أخرى
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أن العلاقات التجارية بين روسيا والصين منفتحة وعادلة، ولا تستهدف أي دولة ثالثة، في إشارة... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T08:20+0000
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بكين - سبوتنيك. وأضاف وينبين في إفادة صحفية، أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين عادلة وشفافة، ولا تستهدف دولا ثالثة، ولا تخضع لتدخل وإكراه من طرف ثالث".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد صرح في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية بزعم أنها تساعد روسيا.وقال وين بين للصحفيين: "إذا كانت التقارير ذات الصلة صحيحة، فقد ينتهك الجانب الأوروبي بشكل خطير الثقة والتعاون مع الصين، ويؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم".وشدّد المتحدث باسم الخارجية على أن الصين تحث الجانب الأوروبي على "عدم اتباع المسار الخاطئ، وإلا فإن الصين ستحمي بكل تأكيد حقوقها ومصالحها المشروعة".
https://sputnikarabic.ae/20230508/بكين-العقوبات-الأوروبية-المحتملة-تنتهك-الثقة-والتعاون-بين-الصين-والاتحاد-الأوروبي-1076776285.html
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الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الصين: علاقاتنا التجارية مع روسيا منفتحة ولا تستهدف دولا أخرى

08:20 GMT 08.05.2023
© AFP 2023 / GREG BAKERالمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين
© AFP 2023 / GREG BAKER
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أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أن العلاقات التجارية بين روسيا والصين منفتحة وعادلة، ولا تستهدف أي دولة ثالثة، في إشارة منه إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتمل توقيعها ضد الشركات الصينية.
بكين - سبوتنيك. وأضاف وينبين في إفادة صحفية، أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين عادلة وشفافة، ولا تستهدف دولا ثالثة، ولا تخضع لتدخل وإكراه من طرف ثالث".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد صرح في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية بزعم أنها تساعد روسيا.
وقال وين بين للصحفيين: "إذا كانت التقارير ذات الصلة صحيحة، فقد ينتهك الجانب الأوروبي بشكل خطير الثقة والتعاون مع الصين، ويؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم".
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
بكين: العقوبات الأوروبية المحتملة تنتهك الثقة والتعاون بين الصين والاتحاد الأوروبي
07:56 GMT
وشدّد المتحدث باسم الخارجية على أن الصين تحث الجانب الأوروبي على "عدم اتباع المسار الخاطئ، وإلا فإن الصين ستحمي بكل تأكيد حقوقها ومصالحها المشروعة".
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