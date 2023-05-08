https://sputnikarabic.ae/20230508/الصين-علاقاتنا-التجارية-مع-روسيا-منفتحة-ولا-تستهدف-دولا-أخرى-1076776887.html
الصين: علاقاتنا التجارية مع روسيا منفتحة ولا تستهدف دولا أخرى
الصين: علاقاتنا التجارية مع روسيا منفتحة ولا تستهدف دولا أخرى
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أن العلاقات التجارية بين روسيا والصين منفتحة وعادلة، ولا تستهدف أي دولة ثالثة، في إشارة... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T08:20+0000
2023-05-08T08:20+0000
2023-05-08T08:20+0000
الصين
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062774001_0:23:1770:1018_1920x0_80_0_0_20368cd7310af4df7c9d49e5e15f948e.jpg
بكين - سبوتنيك. وأضاف وينبين في إفادة صحفية، أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين عادلة وشفافة، ولا تستهدف دولا ثالثة، ولا تخضع لتدخل وإكراه من طرف ثالث".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد صرح في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية بزعم أنها تساعد روسيا.وقال وين بين للصحفيين: "إذا كانت التقارير ذات الصلة صحيحة، فقد ينتهك الجانب الأوروبي بشكل خطير الثقة والتعاون مع الصين، ويؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم".وشدّد المتحدث باسم الخارجية على أن الصين تحث الجانب الأوروبي على "عدم اتباع المسار الخاطئ، وإلا فإن الصين ستحمي بكل تأكيد حقوقها ومصالحها المشروعة".
https://sputnikarabic.ae/20230508/بكين-العقوبات-الأوروبية-المحتملة-تنتهك-الثقة-والتعاون-بين-الصين-والاتحاد-الأوروبي-1076776285.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1b/1062774001_0:0:1572:1179_1920x0_80_0_0_ac0f848b44800a1f2533e1a71d11f0cf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الصين: علاقاتنا التجارية مع روسيا منفتحة ولا تستهدف دولا أخرى
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أن العلاقات التجارية بين روسيا والصين منفتحة وعادلة، ولا تستهدف أي دولة ثالثة، في إشارة منه إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتمل توقيعها ضد الشركات الصينية.
بكين - سبوتنيك. وأضاف وينبين في إفادة صحفية، أن "العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين عادلة وشفافة، ولا تستهدف دولا ثالثة، ولا تخضع لتدخل وإكراه من طرف ثالث".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد صرح في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي سينتهك الثقة والتعاون بين أوروبا والصين إذا تم فرض عقوبات على الشركات الصينية بزعم أنها تساعد روسيا.
وقال وين بين للصحفيين: "إذا كانت التقارير ذات الصلة صحيحة، فقد ينتهك الجانب الأوروبي بشكل خطير الثقة والتعاون مع الصين، ويؤدي إلى تفاقم الانقسام والمواجهة في العالم".
وشدّد المتحدث باسم الخارجية على أن الصين تحث الجانب الأوروبي على "عدم اتباع المسار الخاطئ، وإلا فإن الصين ستحمي بكل تأكيد حقوقها ومصالحها المشروعة".