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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة جنوب قطاع غزة
https://sputnikarabic.ae/20230508/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-غارات-عنيفة-جنوب-قطاع-غزة-1076803754.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة جنوب قطاع غزة
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة جنوب قطاع غزة
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية قطاع غزة. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T23:43+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة جنوب قطاع غزة

23:43 GMT 08.05.2023
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صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية قطاع غزة.
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