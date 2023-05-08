https://sputnikarabic.ae/20230508/الطيران-الحربي-الإسرائيلي-يشن-غارات-عنيفة-جنوب-قطاع-غزة-1076803754.html
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة جنوب قطاع غزة
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة جنوب قطاع غزة
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية قطاع غزة. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T23:43+0000
2023-05-08T23:43+0000
2023-05-08T23:43+0000
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إسرائيل
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سبوتنيك عربي
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل
الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة جنوب قطاع غزة
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
© Sputnik
يتبع
شن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، غارات جوية قطاع غزة.