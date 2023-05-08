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الولايات المتحدة تعلن أن العقوبات على سوريا سارية رغم عودتها للجامعة العربية
الولايات المتحدة تعلن أن العقوبات على سوريا سارية رغم عودتها للجامعة العربية
أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تتشاور مع شركائها في الشرق الأوسط بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T20:05+0000
2023-05-08T20:05+0000
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأضافت جان بيير: "بينما نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة الخطيرة، فإننا نتفق مع شركائنا العرب على الأهداف النهائية".وأردفت: "ونحن نتشاور مع شركائنا حول خططهم، نوضح أننا لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد، وأن عقوباتنا ما زالت سارية المفعول".وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.وجاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أمس الأحد، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
https://sputnikarabic.ae/20230508/برلماني-سوري-17-دولة-عربية-أعادت-العلاقات-مع-سوريا-وقرار-الجامعة-يطوي-خطأ-قديما-1076792796.html
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أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

الولايات المتحدة تعلن أن العقوبات على سوريا سارية رغم عودتها للجامعة العربية

20:05 GMT 08.05.2023
© tabrez_syed/unsplashالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© tabrez_syed/unsplash
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أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، يوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تتشاور مع شركائها في الشرق الأوسط بشأن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، مؤكدة أن العقوبات الأمريكية على سوريا لا تزال سارية.
وأضافت جان بيير: "بينما نشكك في استعداد الأسد لاتخاذ الخطوات اللازمة لحل الأزمة الخطيرة، فإننا نتفق مع شركائنا العرب على الأهداف النهائية".
وأردفت: "ونحن نتشاور مع شركائنا حول خططهم، نوضح أننا لن نطبع العلاقات مع نظام الأسد، وأن عقوباتنا ما زالت سارية المفعول".

شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعهدوا باستخدام التواصل المباشر مع حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، للضغط من أجل إحراز تقدم في التوصل إلى حل للأزمة السورية، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية، وخلق ظروف آمنة لعودة اللاجئين، والتأكد من أن تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول) لا يمكن أن يظهر مرة أخرى.

اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
برلماني سوري: 17 دولة عربية أعادت العلاقات مع سوريا وقرار الجامعة يطوي "خطأ قديما"
16:06 GMT
وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.
وجاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، أمس الأحد، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
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