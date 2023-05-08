عربي
https://sputnikarabic.ae/20230508/برلماني-سوري-17-دولة-عربية-أعادت-العلاقات-مع-سوريا-وقرار-الجامعة-يطوي-خطأ-قديما-1076792796.html
برلماني سوري: 17 دولة عربية أعادت العلاقات مع سوريا وقرار الجامعة يطوي "خطأ قديما"
برلماني سوري: 17 دولة عربية أعادت العلاقات مع سوريا وقرار الجامعة يطوي "خطأ قديما"
رحّبت أوساط برلمانية سورية بقرار مجلس الجامعة العربية 8914، بإنهاء تعليق عضوية سوريا، مؤكدة أن القرار يطوي صفحة من الخطأ عانى منها الشعب السوري لأكثر من 12... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T16:06+0000
2023-05-08T16:06+0000
أخبار سوريا اليوم
تقارير سبوتنيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070907272_115:0:1166:591_1920x0_80_0_0_36f4175c65cc1a8e81408dd72a1faa5e.jpg
في هذا السياق، أشار الكاتب والباحث السياسي، مهند الحاج علي، عضو مجلس الشعب السوري السابق، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "توقيت اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، قبيل انعقاد قمة الرياض بنحو عشرة أيام، له انعكاسات إيجابية مهمة يمثلها الإجماع لدى قادة الدول العربية بضرورة حضور الرئيس بشار الأسد والوفد السوري القمة إذا ناسبت الظروف".17 دولة عربية أعادت العلاقات مع سورياولفت الحاج علي إلى أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أكد أن جميع الدول العربية أجمعت على عودة الوفد السوري لحضور الجلسات والاجتماعات، حتى الدول التي كانت تعترض كقطر والكويت والمغرب، وأن القرار 8914 لا يلزم الدول العربية بفتح علاقات ثنائية مع سوريا إلا لمن يرغب بذلك، فهذا شأن سيادي داخلي لكل دولة على حدة".وتابع الحاج علي، قائلًا: "نعلم أن هناك أكثر من 17 دولة عربية أعادت العلاقات مع سوريا، وهناك من يرغب بفتح السفارات وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وهناك دول ذات ثقل مثل مصر كان لها دور إيجابي يعطي ثقلا مهمًا في الجامعة".عودة سوريا للجامعة ستنعكس على المشهد الاقتصادي السوريوحول انعكاسات الانفتاح العربي على الأوضاع الاقتصادية في سوريا، قال الباحث السوري: "الانفتاح السياسي العربي على سوريا سيؤدي إلى انعكاس إيجابي على الوضع الاقتصادي السوري، فبعد أن تتطور العلاقات الثنائية بين الدول العربية وسوريا، وعندما يتم تفعيل المعاهدات التجارية الموقعة ضمن إطار جامعة الدول العربية، كالسوق العربية المشتركة وغيرها واتفاقيات رسوم الجمارك، التي تم إيقافها خلال فترة القطيعة مع سوريا على مدى السنوات الماضية".وأردف الحاج علي، قائلًا: "اليوم عندما يعود الوفد السوري إلى الحضور بكل وزنه وثقله سينعكس ذلك إيجابًا على المشهد الاقتصادي السوري، لأنه سيصار إلى تفعيل هذه الاتفاقيات، وبالتالي ستستطيع سوريا تأمين الكثير من المواد والسلع، وستتمكن من تجاوز الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية بنسبة كبيرة، وسيكون بالإمكان استيراد ما تحتاجه البلاد عن طريق الدول العربية والمستثمرين العرب".المشروع الانفصالي في الجزيرة السورية يلقى رفضًا عربيًا بالإجماعوعن الدور العربي المتوقع لحل الأزمة السورية في المرحلة المقبلة، قال عضو مجلس الشعب السوري: "بكل تأكيد سوريا نظرت بإيجابية كبيرة إلى القرار 8914 وهي منفتحة على كل العلاقات العربية، وترحب بأي دور عربي إيجابي بنّاء في هذا الإطار، ولكن في إطار حفظ وحدة وسيادة الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وهذا ما نص عليه القرار".وأردف: "وهذا يدعم الموقف السوري ضد الميليشيات الانفصالية الموجودة في تلك المنطقة (شرق نهر الفرات)، ويساعد الدولة السورية على إعادة سيطرتها على تلك المناطق وتحرير آبار النفط والثروات الباطنية والزراعية فيها".القرار 8914 سيدفع بالأوروبيين نحو دمشقوعن قراءته لموقف الدول الغربية المتوقع بعد صدور القرار 8914، كمنصة لإعادة العلاقات الأوروبية مع دمشق، قال الباحث السوري: "هناك بعض الدول الغربية التي تتواصل مع سوريا عبر مستويات مختلفة منذ فترة من الزمن، على المستويين الحكومي وغير الحكومي وعلى المستوى البرلماني، وعلى رأس هذه الدول فرنسا وإيطاليا، وقد لاحظنا أن هناك حركة نشطة باتجاه سوريا من قبل هاتين الدولتين".وتابع: "لذلك لن تجد السبيل أو الحل لهذه المشكلة إلا من خلال التعامل مع الحكومة السورية، وسوريا منفتحة على كل العلاقات الإيجابية، التي تحترم سيادتها ووحدة أراضيها، والتي تدين الإرهاب، وبكل تأكيد دمشق تفتح أبوابها في هذا الإطار تحت هذه البنود".وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية، عقب اجتماعهم في القاهرة، أمس الأحد، قرارًا باستئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة، وكل الأجهزة التابعة لها، اعتبارا من السابع من مايو/ أيار الجاري.وجاء في بيان المجلس، أن قرار الجامعة جاء انطلاقا من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، ووضع حد للأزمة الممتدة وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ومعالجة آثارها المتراكمة من إرهاب ونزوح ولجوء.
https://sputnikarabic.ae/20230508/مستشار-الرئيس-الإماراتي-يعلق-على-عودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية-1076780213.html
https://sputnikarabic.ae/20230508/بكين-ترحب-بعودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية--1076777206.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/06/1070907272_246:0:1034:591_1920x0_80_0_0_a8ff50a09789d119615c76bf3e83e1a6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, تقارير سبوتنيك

برلماني سوري: 17 دولة عربية أعادت العلاقات مع سوريا وقرار الجامعة يطوي "خطأ قديما"

16:06 GMT 08.05.2023
© Photo / Arab Leagueاجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال
اجتماع الجامعة العربية لبحث أزمة الجفاف في الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Photo / Arab League
تابعنا عبرTelegram
رحّبت أوساط برلمانية سورية بقرار مجلس الجامعة العربية 8914، بإنهاء تعليق عضوية سوريا، مؤكدة أن القرار يطوي صفحة من الخطأ عانى منها الشعب السوري لأكثر من 12 عاما.
في هذا السياق، أشار الكاتب والباحث السياسي، مهند الحاج علي، عضو مجلس الشعب السوري السابق، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن "توقيت اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، قبيل انعقاد قمة الرياض بنحو عشرة أيام، له انعكاسات إيجابية مهمة يمثلها الإجماع لدى قادة الدول العربية بضرورة حضور الرئيس بشار الأسد والوفد السوري القمة إذا ناسبت الظروف".

هذا سيطوي صفحة قديمة من خطأ ارتكبته الجامعة العربية بحق الشعب السوري، فهي لم تمارس دورها كإطار جامع لكل العرب، وكان بإمكانها أن تتدخل بدور إيجابي، خاصة وأن سوريا عانت وحاربت كل الفصائل الإرهابية لأكثر من 12 عام.

17 دولة عربية أعادت العلاقات مع سوريا
ولفت الحاج علي إلى أن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أكد أن جميع الدول العربية أجمعت على عودة الوفد السوري لحضور الجلسات والاجتماعات، حتى الدول التي كانت تعترض كقطر والكويت والمغرب، وأن القرار 8914 لا يلزم الدول العربية بفتح علاقات ثنائية مع سوريا إلا لمن يرغب بذلك، فهذا شأن سيادي داخلي لكل دولة على حدة".
وتابع الحاج علي، قائلًا: "نعلم أن هناك أكثر من 17 دولة عربية أعادت العلاقات مع سوريا، وهناك من يرغب بفتح السفارات وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، وهناك دول ذات ثقل مثل مصر كان لها دور إيجابي يعطي ثقلا مهمًا في الجامعة".

وسبق أن قال السيد الرئيس بشار الأسد، خلال زيارته لموسكو مؤخرًا أن سوريا تركز على العلاقات الثنائية أكثر من العلاقات التي تتم ضمن الجامعة العربية، لأن العلاقات الثنائية مثمرة، ويمكن أن تساعد الشعب السوري في حل الكثير من القضايا العالقة.

عودة سوريا للجامعة ستنعكس على المشهد الاقتصادي السوري
وحول انعكاسات الانفتاح العربي على الأوضاع الاقتصادية في سوريا، قال الباحث السوري: "الانفتاح السياسي العربي على سوريا سيؤدي إلى انعكاس إيجابي على الوضع الاقتصادي السوري، فبعد أن تتطور العلاقات الثنائية بين الدول العربية وسوريا، وعندما يتم تفعيل المعاهدات التجارية الموقعة ضمن إطار جامعة الدول العربية، كالسوق العربية المشتركة وغيرها واتفاقيات رسوم الجمارك، التي تم إيقافها خلال فترة القطيعة مع سوريا على مدى السنوات الماضية".
وأردف الحاج علي، قائلًا: "اليوم عندما يعود الوفد السوري إلى الحضور بكل وزنه وثقله سينعكس ذلك إيجابًا على المشهد الاقتصادي السوري، لأنه سيصار إلى تفعيل هذه الاتفاقيات، وبالتالي ستستطيع سوريا تأمين الكثير من المواد والسلع، وستتمكن من تجاوز الحصار الاقتصادي المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية بنسبة كبيرة، وسيكون بالإمكان استيراد ما تحتاجه البلاد عن طريق الدول العربية والمستثمرين العرب".
المشروع الانفصالي في الجزيرة السورية يلقى رفضًا عربيًا بالإجماع
وعن الدور العربي المتوقع لحل الأزمة السورية في المرحلة المقبلة، قال عضو مجلس الشعب السوري: "بكل تأكيد سوريا نظرت بإيجابية كبيرة إلى القرار 8914 وهي منفتحة على كل العلاقات العربية، وترحب بأي دور عربي إيجابي بنّاء في هذا الإطار، ولكن في إطار حفظ وحدة وسيادة الأراضي السورية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وهذا ما نص عليه القرار".
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
10:31 GMT

بيان الجامعة العربية أكد على أن يحدد الشعب السوري خياراته السياسية، وعلى وحدة وسلامة الأراضي السورية ونبذ المشاريع الانفصالية، وهذا الإجماع العربي يعني أن المشروع الانفصالي في الجزيرة السورية الذي تعده الولايات المتحدة الأمريكية يلقى رفضًا عربيًا بالإجماع.

وأردف: "وهذا يدعم الموقف السوري ضد الميليشيات الانفصالية الموجودة في تلك المنطقة (شرق نهر الفرات)، ويساعد الدولة السورية على إعادة سيطرتها على تلك المناطق وتحرير آبار النفط والثروات الباطنية والزراعية فيها".
القرار 8914 سيدفع بالأوروبيين نحو دمشق
وعن قراءته لموقف الدول الغربية المتوقع بعد صدور القرار 8914، كمنصة لإعادة العلاقات الأوروبية مع دمشق، قال الباحث السوري: "هناك بعض الدول الغربية التي تتواصل مع سوريا عبر مستويات مختلفة منذ فترة من الزمن، على المستويين الحكومي وغير الحكومي وعلى المستوى البرلماني، وعلى رأس هذه الدول فرنسا وإيطاليا، وقد لاحظنا أن هناك حركة نشطة باتجاه سوريا من قبل هاتين الدولتين".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
بكين ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
08:46 GMT

بكل تأكيد ما حدث في الجامعة العربية سوف يشجع الكثير من الدول الأوروبية على إعادة علاقاتها مع سوريا، لأنها تريد التعاون في مجال إعادة المهجّرين إلى بلدهم سوريا، وترى أنهم يشكلون عبئًا كبيرًاعليها، وخاصة فرنسا.

وتابع: "لذلك لن تجد السبيل أو الحل لهذه المشكلة إلا من خلال التعامل مع الحكومة السورية، وسوريا منفتحة على كل العلاقات الإيجابية، التي تحترم سيادتها ووحدة أراضيها، والتي تدين الإرهاب، وبكل تأكيد دمشق تفتح أبوابها في هذا الإطار تحت هذه البنود".
وأصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية، عقب اجتماعهم في القاهرة، أمس الأحد، قرارًا باستئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة، وكل الأجهزة التابعة لها، اعتبارا من السابع من مايو/ أيار الجاري.
وجاء في بيان المجلس، أن قرار الجامعة جاء انطلاقا من حرص الدول الأعضاء على أمن واستقرار سوريا وعروبتها، وسيادتها، ووحدة أراضيها، وسلامتها الإقليمية، والمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة السورية لرفع المعاناة عن الشعب السوري، ووضع حد للأزمة الممتدة وللتدخلات الخارجية في شؤونها، ومعالجة آثارها المتراكمة من إرهاب ونزوح ولجوء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:23 GMTИмитация пулеметной точки ВСУ, устроенная возле памятника героям Великов Отечественной войны в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:55 GMTБоец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:06 GMTУничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة6 مايو, 15:05 GMTВоеннослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة5 مايو, 18:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала