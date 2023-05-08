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https://sputnikarabic.ae/20230508/بكين-ترحب-بعودة-سوريا-إلى-جامعة-الدول-العربية--1076777206.html
بكين ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
بكين ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، بأن الصين ترحب بتجديد مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T08:46+0000
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وقال وانغ ون بين للصحفيين: "ترحب الصين بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتهنئها. نعتقد أن عودة سوريا إلى الجامعة ستساعد الدول العربية على تعزيز وحدتها وتحسين نفسها، وتسريع التنمية وإعادة الإعمار في العالم العربي".وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها عُلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230508/إيران-ترحب-بنجاح-سوريا-في-استعادة-مقعدها-في-جامعة-الدول-العربية-1076775774.html
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العالم العربي, الصين
العالم العربي, الصين

بكين ترحب بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية

08:46 GMT 08.05.2023
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
CC0 / WhisperToMe /
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صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون بين، اليوم الاثنين، بأن الصين ترحب بتجديد مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية.
وقال وانغ ون بين للصحفيين: "ترحب الصين بعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية وتهنئها. نعتقد أن عودة سوريا إلى الجامعة ستساعد الدول العربية على تعزيز وحدتها وتحسين نفسها، وتسريع التنمية وإعادة الإعمار في العالم العربي".
وأعلنت الجامعة العربية استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من يوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
إيران ترحب بنجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية
07:24 GMT
جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
يذكر أن مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها عُلقت منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
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