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https://sputnikarabic.ae/20230508/دبلوماسي-حظر-دخول-الروس-إلى-مولدوفا-وترحيلهم-منها-أصبح-على-نطاق-واسع-1076772475.html
دبلوماسي: حظر دخول الروس إلى مولدوفا وترحيلهم منها أصبح على نطاق واسع
دبلوماسي: حظر دخول الروس إلى مولدوفا وترحيلهم منها أصبح على نطاق واسع
ندد رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، غير المعترف بها، لدى روسيا، ليونيد ماناكوف، بأن سلطات مولدوفا ترفض بشكل متزايد دخول الشخصيات العامة... 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T02:01+0000
2023-05-08T02:01+0000
العالم
مولدوفا
الأحداث السياسية في مولدوفا
ترانسنيستريا
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يأتي ذلك بعدما أصبحت عمليات ترحيل الروس بدون أسباب من مولدوفا تمارس على نطاق واسع.موسكو - سبوتنيك. وأكد ليونيد في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "أن العشرات وأكثر من الشخصيات السياسية والعامة وأعضاء المجتمع الأكاديمي والصحفيين والخبراء (الروس) منعوا من الدخول إلى مولدوفا.ولفت ماناكوف إلى أن مولدوفا كانت تسعى جاهدة لسنوات عديدة لتدمير العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية مع روسيا، كجزء من سياسة النخب الحاكمة المعادية لروسيا.واعتبر رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية ترانسنيستريا المولدوفية أن هذه الإجراءات طبيعية في سياق سياسة السلطات المولدوفية، التي لها توجه واضح مناهض لروسيا. مشيرا إلى أنها تسعى للقضاء على عناصر الوجود الروسي في المنطقة.وشدد الدبلوماسي، على أن كيشيناو تحاول جاهدة حظر الثقافة الروسية؛ حيث تتخذ إجراءات لتسوية نطاق استخدام اللغة الروسية وتحظر بث وسائل الإعلام الروسية وحتى عرض الأفلام السوفيتية حول الحرب.كانت الخارجية الروسية استعدت سفير مولدوفا ليليان داريوس نهاية الشهر الماضي، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من بلاده.وجاء استدعاء السفير بعد أن قامت مولدوفا بمنع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف من الدخول إلى البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230425/الخارجية-الروسية-تستدعي-السفير-المولدوفي-على-خلفية-طرد-دبلوماسي-روسي-1076253961.html
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العالم, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, ترانسنيستريا
العالم, مولدوفا, الأحداث السياسية في مولدوفا, ترانسنيستريا

دبلوماسي: حظر دخول الروس إلى مولدوفا وترحيلهم منها أصبح على نطاق واسع

02:01 GMT 08.05.2023
© Sputnikالقدرات البشرية والعسكرية لدولة مولدوفا
القدرات البشرية والعسكرية لدولة مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
© Sputnik
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ندد رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، غير المعترف بها، لدى روسيا، ليونيد ماناكوف، بأن سلطات مولدوفا ترفض بشكل متزايد دخول الشخصيات العامة والسياسية من روسيا إلى البلاد.
يأتي ذلك بعدما أصبحت عمليات ترحيل الروس بدون أسباب من مولدوفا تمارس على نطاق واسع.
موسكو - سبوتنيك. وأكد ليونيد في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "أن العشرات وأكثر من الشخصيات السياسية والعامة وأعضاء المجتمع الأكاديمي والصحفيين والخبراء (الروس) منعوا من الدخول إلى مولدوفا.
وأشار إلى أن ممارسة عمليات الترحيل غير المبررة للمواطنين الروس في مطار كيشيناو أصبحت على نطاق واسع.
ولفت ماناكوف إلى أن مولدوفا كانت تسعى جاهدة لسنوات عديدة لتدمير العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية مع روسيا، كجزء من سياسة النخب الحاكمة المعادية لروسيا.
واعتبر رئيس المكتب التمثيلي لجمهورية ترانسنيستريا المولدوفية أن هذه الإجراءات طبيعية في سياق سياسة السلطات المولدوفية، التي لها توجه واضح مناهض لروسيا. مشيرا إلى أنها تسعى للقضاء على عناصر الوجود الروسي في المنطقة.
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2023
الخارجية الروسية تستدعي السفير المولدوفي على خلفية طرد دبلوماسي روسي
25 أبريل, 08:15 GMT
وشدد الدبلوماسي، على أن كيشيناو تحاول جاهدة حظر الثقافة الروسية؛ حيث تتخذ إجراءات لتسوية نطاق استخدام اللغة الروسية وتحظر بث وسائل الإعلام الروسية وحتى عرض الأفلام السوفيتية حول الحرب.
كانت الخارجية الروسية استعدت سفير مولدوفا ليليان داريوس نهاية الشهر الماضي، على خلفية طرد دبلوماسي روسي من بلاده.
وجاء استدعاء السفير بعد أن قامت مولدوفا بمنع رئيس تتارستان رستم مينيخانوف من الدخول إلى البلاد.
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