https://sputnikarabic.ae/20230508/رضا-آشيتاني-إيران-مستعدة-لتزويد-سوريا-بأحدث-الأسلحة-الدفاعية-1076790327.html

آشيتاني: إيران مستعدة لتزويد سوريا بأحدث الأسلحة الدفاعية

آشيتاني: إيران مستعدة لتزويد سوريا بأحدث الأسلحة الدفاعية

أكد وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا آشتياني، اليوم الاثنين، أن "إيران لديها الاستعداد لتزويد القوات المسلحة السورية بأحدث الأسلحة الدفاعية". 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T14:37+0000

2023-05-08T14:37+0000

2023-05-08T14:37+0000

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وقال آشتياني، خلال لقاءه نظيره السوري، العماد علي عباس، في دمشق، إنه "حان وقت إعادة الإعمار والازدهار في سوريا في مختلف المجالات"، مشيرا إلى "جهود الدبلوماسية الدفاعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في اجتماع موسكو الرباعي بهدف تحقيق استقرار الأمن"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكد أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية على استعداد للتعاون مع الجمهورية العربية السورية في بناء المصانع وإطلاق خطوط إنتاج للمنتجات الدفاعية الاستراتيجية، من أجل تعزيز أمن الشعب السوري ومن أجل إنشاء البنى التحتية الدفاعية متعددة الأطراف وتعزيز قاعدة الأسلحة في سوريا".من جهته، أكد وزير الدفاع السوري، العماد علي عباس، أن "أمن واستقرار سوريا قد ترسخا بدعم من الإخوة الإيرانيين وأصدقائها الحقيقيين"، قائلا: "تعزيز القاعدة الدفاعية لسوريا سيجعلها أكثر استعدادا لمحاربة الإرهاب باعتباره أحد محاور المقاومة".وأعرب العماد علي عباس، عن "تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الدفاع الإيرانية في مجال الدبلوماسية الدفاعية"، مضيفا أن "الأعداء لا يدخرون جهدًا للإضرار بالعلاقات الأخوية والودية بين سوريا وإيران".وأكد رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد محمدي بخش، زيادة الرحلات الجوية بين إيران وسوريا، مشيرا إلى أن طهران ستقوم بإعادة تأهيل وتحديث المطارات السورية، بما في ذلك مطار دمشق.وتطرق محمد محمدي بخش، في تصريحات له، إلى زيارة وزير الطرق الإيراني إلى دمشق أخيرا، مؤكدا أن الزيارة تمت بصفة الوزير رئيسا للجانب الإيراني في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع سوريا، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.ويوم الخميس الماضي، وقع الرئيس السوري بشار الأسد، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، مذكرة تفاهم للتعاون الشامل الاستراتيجي الطويل الأمد بين دمشق وطهران، وكذلك على محضر اجتماع للتعاون في مجال السكك الحديدية، ومجال الطيران المدني، إلى جانب مذكرة تفاهم تتعلق في مجال المناطق الحرة بين سوريا وإيران.وتعتبر زيارة الرئيس الإيراني والوفد المرافق له، إلى العاصمة السورية دمشق، هي الأولى من نوعها منذ 13 عاما، تلبية لدعوة رسمية من نظيره السوري بشار الأسد.

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إيران, أخبار إيران, أخبار سوريا اليوم, إبراهيم رئيسي, بشار الأسد, العالم