https://sputnikarabic.ae/20230508/كيف-تحول-سقف-الدين-الأمريكي-إلى-أزمة-تهدد-بانهيار-الدولار-1076794340.html

كيف تحول "سقف الدين" الأمريكي إلى أزمة تهدد بانهيار الدولار؟

كيف تحول "سقف الدين" الأمريكي إلى أزمة تهدد بانهيار الدولار؟

تستمر الخلافات بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والجمهوريين حول رفع سقف الدين، الذي تحول إلى أزمة بعدما بلغ أعلى مستوياته. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-08T17:30+0000

2023-05-08T17:30+0000

2023-05-08T17:30+0000

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وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن مهددة بالتخلف عن سداد ديونها اعتبارا من يونيو/ حزيران المقبل، إذا لم يتم رفع سقف الدين.سقف الدين: هو أقصى حد يمكن أن يصل إليه حجم القروض التي تحصل عليها الحكومة الأمريكية لتلبية التزاماتها المالية.وبحسب تقرير معهد "بروكينغز" الأمريكي، فإن "الكونغرس" هو الذي يحدد سقف الدين، مشيرة إلى أنه تم رفعه في 2021 ليصل إلى 31 تريليون دولار.ويعني ذلك أنه لا يجب أن يزيد إجمالي قروض الحكومة الأمريكية عن هذا الحد.وتوجد أشكال مختلفة للديون التي تحصل عليها الولايات المتحدة الأمريكية، أبرزها:طريقة سداد الديون تختلف وفقا للمدة، وتشمل:ما هو الهدف من رفع "سقف الدين"؟يتم تنظيم هذه العملية بواسطة الكونغرس منذ عام 1917، لكنها أخذت الشكل الحالي منذ عام 1939، عندما تم دمج جميع أنواع الديون تحت سقف دين واحد، يتم تحديد حد أقصى له.ويساهم رفع "سقف الدين" في تسهيل عمل الحكومة لأنه يوفر الأموال اللازمة لتنفيذ التزاماتها، إلا أن رفعه بصورة كبيرة جعل البعض يعتقد أنه تحول إلى أزمة في حد ذاته.ورغم مطالبة وزارة الخزانة بإلغاء سقف الدين بصورة كاملة لتصبح الحكومة قادرة على اقتراض أموال بلا حدود، فإن إدارة بايدن تقول إنها لن تدعم هذه الخطوة.نتائج ترتبط بعدم رفع سقف الدينإذا تجاوزت الحكومة الأمريكية سقف الدين كما هو الحال الآن، ولم يقر الكونغرس رفعه، فإن النتيجة هي عجزها عن إصدار سندات تسمح لها بالحصول على قروض جديد.وينتج عن ذلك عجز الحكومة عن توفير الأموال اللازمة لأداء التزاماتها التي تشمل سداد الديون أو فوائدها، ويكون لذلك آثار اقتصادية مدمرة على الاقتصاد الأمريكي أبرزها خفض التصنيف الائتماني للبلاد كما حدث في 2011، عندما اشتد الخلاف بين الرئيس الأسبق باراك أوباما والجمهوريين بشأن رفع سقف الدين.وتشمل أيضا:وفي حال استمرت الأزمة وتفاقمت، فإن ذلك سيكون له آثار سيئة على المستوى العالمي، خاصة في الدول التي يرتبط اقتصادها بالدولار الأمريكي.وسيؤدي ذلك لاهتزاز الثقة في الدولار الأمريكي بصورة تجعل المستثمرين يقدمون على بيع السندات الدولارية، ما ينتج عنه خفض قيمة الدولار.ولأن الدولار يمثل نسبة كبيرة لاحتياطيات العملات الأجنبية في العالم، فإن ضعفه سيؤدي إلى إضعاف الاقتصادات التي تعتمد عليه وإحداث اضطرابات في العديد من أسواق المال حول العالم.ما هو سر الخلاف حول سقف الدين الأمريكي؟يدور الخلاف حاليا بين بايدن، المنتمي للحزب الديمقراطي، والجمهوريين، في الكونغرس، حول سقف الدين، وهو خلاف مرتبط بمبادئ الحزبين.فبينما يميل الديمقراطيون لدور أكبر للحكومة يعتمد على زيادة الإنفاق الحكومي في العديد من المجالات أبرزها الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، فإن الجمهوريين يرون أنه يجب الحد من دور الحكومة وتقليص إنفاقها.ومن المتوقع أن يكون الخلاف حول رفع سقف الدين قضية جدلية في الانتخابات الأمريكية المقبلة عام 2024.

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