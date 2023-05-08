https://sputnikarabic.ae/20230508/مقتل-سبعة-جنود-في-انفجار-لغم-جنوب-غربي-النيجر-1076773656.html
مقتل 7 جنود في انفجار لغم جنوب غربي النيجر
مقتل 7 جنود في انفجار لغم جنوب غربي النيجر
لقي سبعة جنود حتفهم نتيجة انفجار لغم جنوب غربي النيجر، يوم الأحد، وفقا للحرس الوطني. 08.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-08T04:49+0000
2023-05-08T04:49+0000
2023-05-08T04:53+0000
العالم
أخبار النيجر
انفجار لغم
مقتل جنود
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موسكو - سبوتنيك. أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجنود كان يستقلون سيارة عندما مرت على لغم في منطقة تيلابيري غربي النيجر.وبحسب الحرس الوطني، "جاء هذا الحادث نتيجة أنشطة الجماعات الجهادية المحلية ضد جيش النيجر".وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال مصدر مصدر أمني، إن النيجر بدأت في حشد العساكر وعناصر الدرك المتقاعدين لدعم جيشها في قتال "الجهاديين".تقع النيجر في منطقة الساحل الأفريقي، وهي واحدة من أكثر المناطق إشكالية في القارة الأفريقية بسبب الأنشطة الإرهابية والهجرة غير الشرعية.
https://sputnikarabic.ae/20230427/جيش-بوركينا-فاسو-يعلن-تحييد-40-إرهابيا-ومقتل-33-جنديا-في-اشتباك-شرق-البلاد-1076395949.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار النيجر, انفجار لغم, مقتل جنود
العالم, أخبار النيجر, انفجار لغم, مقتل جنود
مقتل 7 جنود في انفجار لغم جنوب غربي النيجر
04:49 GMT 08.05.2023 (تم التحديث: 04:53 GMT 08.05.2023) تابعنا عبر
لقي سبعة جنود حتفهم نتيجة انفجار لغم جنوب غربي النيجر، يوم الأحد، وفقا للحرس الوطني.
موسكو - سبوتنيك. أفادت وسائل إعلام محلية، بأن الجنود كان يستقلون سيارة عندما مرت على لغم في منطقة تيلابيري غربي النيجر.
وبحسب الحرس الوطني، "جاء هذا الحادث نتيجة أنشطة الجماعات الجهادية
المحلية ضد جيش النيجر".
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قال مصدر مصدر أمني، إن النيجر بدأت في حشد العساكر
وعناصر الدرك المتقاعدين لدعم جيشها في قتال "الجهاديين".
تقع النيجر في منطقة الساحل الأفريقي، وهي واحدة من أكثر المناطق إشكالية في القارة الأفريقية بسبب الأنشطة الإرهابية والهجرة غير الشرعية.