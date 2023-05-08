https://sputnikarabic.ae/20230508/وزير-الدفاع-التركي-نمد-يد-العون-للكثير-من-المظلومين-في-العالم-1076786319.html

وزير الدفاع التركي: نمد يد العون للكثير من المظلومين في العالم

وزير الدفاع التركي: نمد يد العون للكثير من المظلومين في العالم

اعتبر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن امتلاك جيش قوي يتطلب تعزيز الصناعات الدفاعية في البلاد. 08.05.2023, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها وزير الدفاع خلال فعالية بولاية قيصري وسط البلاد، اليوم الاثنين، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الوزير التركي: "وجودنا في هذه الجغرافيا يعني أن يكون لدينا جيش فعّال ورادع ومهيب".وأضاف: "من الواضح أننا بحاجة إلى تعزيز صناعاتنا الدفاعية من أجل امتلاك جيش قوي".واعتبر الوزير التركي أن قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا وصل إلى مستوى جيد.ولفت إلى أن بلاده تمكنت خلال السنوات الأخيرة من تطوير الكثير من أنظمة الأسلحة والبرامج والتصميمات التي لها أهمية استراتيجية.ورأى أنه بفضل تطور الصناعات الدفاعية لتركيا، فإن الجيش التركي "يمد يد العون للمظلومين في الكثير من المناطق حول العالم".

https://sputnikarabic.ae/20230102/خلوصي-أكار-اليونان-تحاول-إظهار-خلافاتها-معنا-على-أنها-مشاكل-بين-تركيا-والناتو-1071844645.html

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