https://sputnikarabic.ae/20230509/أمريكا-تلغي-شرط-التطعيم-ضد-كورونا-على-القادمين-إليها-1076837899.html
أمريكا تلغي شرط التطعيم ضد "كورونا" على القادمين إليها
أمريكا تلغي شرط التطعيم ضد "كورونا" على القادمين إليها
أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألغى الاشتراطات الخاصة بالتطعيم ضد كوفيد-19، لمعظم الزوار الأجانب القادمين إلى الولايات... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T18:17+0000
2023-05-09T18:17+0000
2023-05-09T18:17+0000
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وذكر البيت الأبيض في بيان، أن قرار الرئيس الأمريكي يسري اعتبارًا من 12 مايو/ أيار الجاري، مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بكوفيد.وأوضح البيان أنه حتى 12 مايو 2023، يجب على القادمين إلى الولايات المتحدة إظهار دليل التطعيم ضد كوفيد-19 لدخول البلاد.لكن البيت الأبيض أكد في نفس الوقت، أنه اعتبارا من الآن، سيظل التطعيم ضد كورونا مطلوبا عند التقدم للحصول على إقامة دائمة.وألغت منظمة الصحة العالمية، الجمعة الماضية، حالة جائحة "كوفيد-19" العالمي، المعلنة في عام 2020.وذكرت المنظمة أن جائحة "كوفيد-19" أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت 7 ملايين فقط.ويأتي هذا بعد أكثر من 3 سنوات على اكتشاف الوباء الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى كافة أنحاء العالم.
https://sputnikarabic.ae/20230505/منظمة-الصحة-العالمية-تلغي-تصنيف-كوفيد-19-على-أنه-جائحة-1076703433.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, فيروس كورونا, منظمة الصحة العالمية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أمريكا تلغي شرط التطعيم ضد "كورونا" على القادمين إليها
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ألغى الاشتراطات الخاصة بالتطعيم ضد كوفيد-19، لمعظم الزوار الأجانب القادمين إلى الولايات المتحدة.
وذكر
البيت الأبيض في بيان، أن قرار الرئيس الأمريكي يسري اعتبارًا من 12 مايو/ أيار الجاري، مع انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة المتعلقة بكوفيد.
وأوضح البيان أنه حتى 12 مايو 2023، يجب على القادمين إلى الولايات المتحدة إظهار دليل التطعيم ضد كوفيد-19
لدخول البلاد.
لكن البيت الأبيض أكد في نفس الوقت، أنه اعتبارا من الآن، سيظل التطعيم ضد كورونا مطلوبا عند التقدم للحصول على إقامة دائمة.
وألغت منظمة الصحة العالمية
، الجمعة الماضية، حالة جائحة "كوفيد-19" العالمي، المعلنة في عام 2020.
وذكرت المنظمة أن جائحة "كوفيد-19" أودت بحياة نحو 20 مليون شخص منذ بدئها عام 2020، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الإحصاءات الرسمية سجلت 7 ملايين فقط.
ويأتي هذا بعد أكثر من 3 سنوات على اكتشاف الوباء الذي انطلق من مدينة ووهان الصينية، لينتشر عبر الرحلات الجوية إلى كافة أنحاء العالم.