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https://sputnikarabic.ae/20230509/البنتاغون-نواصل-تدريب-الجيش-الأوكراني-لأطول-فترة-ممكنة-1076839478.html
"البنتاغون": نواصل تدريب الجيش الأوكراني "لأطول فترة ممكنة"
"البنتاغون": نواصل تدريب الجيش الأوكراني "لأطول فترة ممكنة"
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تدريب الجيش الأوكراني طالما كان ذلك ضروريا. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T19:34+0000
2023-05-09T19:34+0000
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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وقال رايدر، خلال الإحاطة: "سنكون قادرين على الاستمرار في تقديم هذا الدعم والاحتفاظ بالقدرة على تدريب الجيش (الأوكراني) لأطول فترة ممكنة".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.وقال "البنتاغون"، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.وتشمل هذه الحزمة، وفقا لبيان البنتاغون، معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي، معدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني مع أنظمة الرادار المقدمة من الغرب، وذخائر لمواجهة الطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية، وخدمات الحصول على صور من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الناتو-يعلن-تدريب-9-ألوية-أوكرانية-منذ-الشتاء-1076836119.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

"البنتاغون": نواصل تدريب الجيش الأوكراني "لأطول فترة ممكنة"

19:34 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACHوزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون
وزارة الدفاع الأمريكية - البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / EVA HAMBACH
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قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، باتريك رايدر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعتزم مواصلة تدريب الجيش الأوكراني طالما كان ذلك ضروريا.
وقال رايدر، خلال الإحاطة: "سنكون قادرين على الاستمرار في تقديم هذا الدعم والاحتفاظ بالقدرة على تدريب الجيش (الأوكراني) لأطول فترة ممكنة".
ووفقا له، فإن واشنطن على اتصال مع كييف بشأن الحاجة إلى إرسال ممثلين إضافيين من القوات المسلحة الأوكرانية للتدريب في الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.
الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، خلال اجتماع روسيا والناتو في بروكسل، بلجيكا 12 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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16:50 GMT
وقال "البنتاغون"، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.
وأضاف البيان أن "المبلغ الإجمالي للمساعدات الجديدة، التي تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات العاجلة ودعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل، يصل إلى 1.2 مليار دولار".
وتشمل هذه الحزمة، وفقا لبيان البنتاغون، معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي، معدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني مع أنظمة الرادار المقدمة من الغرب، وذخائر لمواجهة الطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية، وخدمات الحصول على صور من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.
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