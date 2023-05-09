https://sputnikarabic.ae/20230509/الناتو-يعلن-تدريب-9-ألوية-أوكرانية-منذ-الشتاء-1076836119.html
"الناتو" يعلن تدريب 9 ألوية أوكرانية منذ الشتاء
"الناتو" يعلن تدريب 9 ألوية أوكرانية منذ الشتاء
قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إنه منذ الشتاء، قدم الحلف وشركاؤه لأوكرانيا مساعدة عسكرية غير مسبوقة. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T16:50+0000
2023-05-09T16:50+0000
2023-05-09T16:50+0000
الناتو
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وقال ستولتنبرغ، في تصريح إعلامي: "منذ الشتاء... كانت هناك شحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة الجديدة وقطع الغيار والتدريب".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.وقال البنتاغون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.وتشمل هذه الحزمة، وفقا لبيان البنتاغون، معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي، معدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني مع أنظمة الرادار المقدمة من الغرب، وذخائر لمواجهة الطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية، وخدمات الحصول على صور من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1076823242.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الناتو, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
الناتو, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
"الناتو" يعلن تدريب 9 ألوية أوكرانية منذ الشتاء
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قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إنه منذ الشتاء، قدم الحلف وشركاؤه لأوكرانيا مساعدة عسكرية غير مسبوقة.
وقال ستولتنبرغ، في تصريح إعلامي: "منذ الشتاء... كانت هناك شحنات غير مسبوقة من الأسلحة والذخيرة الجديدة وقطع الغيار والتدريب".
وبحسب الأمين العام، درب "الناتو" وشركاؤه أكثر من تسعة ألوية (أوكرانية) هذا الشتاء، وهي الآن "بكامل طاقمها".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الثلاثاء، تخصيص مساعدات عسكرية طويلة الأجل لأوكرانيا بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقال البنتاغون، في بيان، إن الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تهدف لتعزيز دفاعاتها الجوية وتلبية احتياجاتها من الذخيرة.
المبلغ الإجمالي للمساعدات الجديدة، التي تم تخصيصها لتغطية الاحتياجات العاجلة ودعم الجيش الأوكراني على المدى الطويل، يصل إلى 1.2 مليار دولار.
وتشمل هذه الحزمة، وفقا لبيان البنتاغون
، معدات وذخيرة إضافية للدفاع الجوي، معدات لدمج نظام الدفاع الجوي الأوكراني مع أنظمة الرادار المقدمة من الغرب، وذخائر لمواجهة الطائرات المسيرة، وقذائف مدفعية، وخدمات الحصول على صور من الفضاء، وكذلك تدريب الجيش الأوكراني وصيانة المعدات.