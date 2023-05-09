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الخارجية السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
الخارجية السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا
أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا عملا بقرار عودة دمشق لشغل مقعدها بجامعة الدول العربي. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T19:09+0000
2023-05-09T19:27+0000
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، على موقعها الرسمي، مشيرة إلى تأكيد الخارجية السعودية أن القرار يستند إلى ما وصفته بـ "روابط الأخوة التي تجمع الشعبين السعودي والسوري".كما لفتت الخارجية السعودية إلى أن القرار يعكس حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتطوير العمل العربي المشترك.وأوضحت الخارجية السعودية أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناء على قرار الجامعة العربية الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.ولفتت إلى أن قرار استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا يأتي عملا بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في الـ 7 من مايو/ أيار الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
https://sputnikarabic.ae/20230508/عودة-سوريا-للجامعة-العربية-موقف-الدول-الرافضة-وسيناريوهات-التعاون-مع-دمشق-1076793120.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, جامعة الدول العربية
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, جامعة الدول العربية

الخارجية السعودية تقرر استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

19:09 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 19:27 GMT 09.05.2023)
© AP Photo / Fethi Belaid / حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس
حضر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز افتتاح القمة العربية الـ 30 في تونس، تونس ، 31 مارس 2019. اتحد قادة الاجتماع في تونس لحضور القمة السنوية لجامعة الدول العربية يوم الأحد في إدانتهم لسياسات إدارة ترامب التي اعتبرت غير عادلة. متحيز لإسرائيل ولكنه منقسم حول مجموعة من القضايا الأخرى ، بما في ذلك إعادة قبول سوريا العضو المؤسس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Fethi Belaid /
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا عملا بقرار عودة دمشق لشغل مقعدها بجامعة الدول العربي.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الثلاثاء، على موقعها الرسمي، مشيرة إلى تأكيد الخارجية السعودية أن القرار يستند إلى ما وصفته بـ "روابط الأخوة التي تجمع الشعبين السعودي والسوري".
كما لفتت الخارجية السعودية إلى أن القرار يعكس حرصها على تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وتطوير العمل العربي المشترك.
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2023
عودة سوريا للجامعة العربية... موقف الدول الرافضة وسيناريوهات التعاون مع دمشق
أمس, 16:20 GMT
وأوضحت الخارجية السعودية أن قرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية في سوريا، جاء بناء على قرار الجامعة العربية الذي تم إصداره عقب الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية.
ولفتت إلى أن قرار استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا يأتي عملا بمبادئ ميثاقي الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ويتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية في هذا الشأن.
يذكر أن الاجتماع الوزاري لمجلس وزراء خارجية الدول العربية، الذي انعقد في الـ 7 من مايو/ أيار الجاري، أصدر قرارا يقضي باستئناف مشاركة الوفود السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية والمشاركة في جميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.
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