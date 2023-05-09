https://sputnikarabic.ae/20230509/السعودية-تعلق-على-نجاح-سوريا-في-استعادة-مقعدها-في-جامعة-الدول-العربية-1076829393.html
السعودية تعلق على نجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية
السعودية تعلق على نجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية
علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على نجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب 12 عاما. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:02+0000
2023-05-09T14:02+0000
2023-05-09T14:02+0000
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ورحب مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عُقدت في قصر السلام في جدة، وترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد الماضي، باستئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".وأكد المجلس كذلك "حرص المملكة على دعم الجهود كافة، الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها"، بحسب "واس".وأعلنت الجامعة العربية هذا الأسبوع، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مايو/ أيار الجاري.يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230507/قطر-تعلق-على-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-وتقول-إن-موقفها-من-التطبيع-معها-لم-يتغير-1076768087.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, جامعة الدول العربية
السعودية تعلق على نجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية
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علقت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، على نجاح سوريا في استعادة مقعدها في جامعة الدول العربية، بعد غياب 12 عاما.
ورحب مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عُقدت في قصر السلام في جدة، وترأسها الملك سلمان بن عبد العزيز، بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الأحد الماضي، باستئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، وفقا لوكالة
الأنباء السعودية "واس".
وأكد المجلس كذلك "حرص المملكة على دعم الجهود كافة، الرامية إلى التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وانتمائها العربي، ويحقق الخير والنماء لشعبها"، بحسب "واس".
وأعلنت الجامعة العربية هذا الأسبوع، استئناف مشاركة وفود سوريا
في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7 مايو/ أيار الجاري.
يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة
العربية والمنظمات التابعة لها، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.