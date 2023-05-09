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الخارجية المصرية: ننسق مع السعودية لحل الأزمة السودانية
الخارجية المصرية: ننسق مع السعودية لحل الأزمة السودانية
كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن تنسيق بلاده مع السعودية من أجل التوصل لحل للأزمة السودانية. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T20:38+0000
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وقال الوزير المصري، اليوم الثلاثاء، إن هناك اتصالات مستمرة مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، منذ بداية الأزمة السودانية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".وأوضح شكري أن هناك دعوة مشتركة من بلاده والمملكة العربية السعودية لعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مرتين بشأن الأزمة السودانية.وأشار إلى أن قرار جامعة الدول العربية بشأن السودان شكل مجموعة اتصال من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة لاحتواء الأزمة.وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230509/مصر-وجنوب-السودان-يؤكدان-ضرورة-تشجيع-الأطراف-السودانية-على-تثبيت-الهدنة-ووقف-دائم-لإطلاق-النار-1076812874.html
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الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, جامعة الدول العربية, العالم العربي
الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, جامعة الدول العربية, العالم العربي

الخارجية المصرية: ننسق مع السعودية لحل الأزمة السودانية

20:38 GMT 09.05.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو.
محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري سامح شكري، في العاصمة موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Aleksey Maishev
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كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن تنسيق بلاده مع السعودية من أجل التوصل لحل للأزمة السودانية.
وقال الوزير المصري، اليوم الثلاثاء، إن هناك اتصالات مستمرة مع الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، منذ بداية الأزمة السودانية، بحسب موقع "بوابة الأهرام".
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08:22 GMT
وأوضح شكري أن هناك دعوة مشتركة من بلاده والمملكة العربية السعودية لعقد مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين مرتين بشأن الأزمة السودانية.
وأشار إلى أن قرار جامعة الدول العربية بشأن السودان شكل مجموعة اتصال من مصر والسعودية والأمين العام للجامعة لاحتواء الأزمة.
وتدور منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن الضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
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