https://sputnikarabic.ae/20230507/قطر-تعلق-على-عودة-سوريا-إلى-الجامعة-العربية-وتقول-إن-موقفها-من-التطبيع-معها-لم-يتغير-1076768087.html

قطر تعلق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وتقول إن موقفها من "التطبيع معها لم يتغير"

قطر تعلق على عودة سوريا إلى الجامعة العربية وتقول إن موقفها من "التطبيع معها لم يتغير"

أكدت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الأحد، أن "موقف دولة قطر من التطبيع مع الحكومة السورية لم يتغير". 07.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-07T18:01+0000

2023-05-07T18:01+0000

2023-05-07T18:34+0000

أخبار سوريا اليوم

قطر

أخبار قطر اليوم

جامعة الدول العربية

الأخبار

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103798/88/1037988862_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_78acb00e7e6fbeef521d10ee7240058f.jpg

وقال المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن "دولة قطر تسعى دائما لدعم ما يحقق الإجماع العربي ولن تكون عائقا في سبيل ذلك، لكن الموقف الرسمي لدولة قطر من التطبيع مع الحكومة السورية قرار يرتبط في المقام الأول بالتقدم في الحل السياسي الذي يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق".وأعرب الأنصاري، عن "تطلع الدوحة إلى العمل مع الأشقاء العرب في تحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الكرامة والسلام والتنمية والازدهار، وأن يكون هذا الإجماع دافعا للحكومة السورية لمعالجة جذور الأزمة التي أدت إلى مقاطعته".ودعا المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، الحكومة السورية إلى "العمل على اتخاذ خطوات إيجابية تجاه معالجة قضايا الشعب السوري وتحسين علاقاته مع محيطه العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة"، مجددا التأكيد على "دعم دولة قطر لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل وعادل للأزمة السورية يحترم وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها".وأعلنت الجامعة العربية، في وقت سابق اليوم، استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة والأجهزة والمنظمات التابعة لها اعتبارا من اليوم الأحد الـ7 من مايو/ أيار الجاري.جاء ذلك بقرار من وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، اليوم، حسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.من جانبها، قالت وزارة الخارجية السورية، إنها "تلقت باهتمام القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية".وأكدت الخارجية السورية، أن "سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية تجدد موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك، وتؤكد أن المرحلة القادمة تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً على الصعيدين الثنائي والجماعي، يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".يذكر أنه تم تعليق مشاركة سوريا في اجتماعات مجلس الجامعة العربية والمنظمات التابعة لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2011، على خلفية الأزمة السورية.

https://sputnikarabic.ae/20230507/أبو-الغيط-بشار-الأسد-يمكنه-المشاركة-في-قمة-الجامعة-العربية-بالسعودية-إذا-ما-رغب-1076764811.html

https://sputnikarabic.ae/20230507/عرنوس-سوريا-مقبلة-على-مرحلة-من-الانفتاح-والتعاون-البناء-1076759236.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, قطر, أخبار قطر اليوم, جامعة الدول العربية, الأخبار, العالم العربي