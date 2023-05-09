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الصين تقرر طرد دبلوماسي كندي ردا على خطوة مماثلة
الصين تقرر طرد دبلوماسي كندي ردا على خطوة مماثلة
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي كندي من القنصلية في شنغهاي، ردا على طرد أوتاوا دبلوماسي صيني اتهمته بترهيب نائب كندي وعائلته على... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T06:38+0000
2023-05-09T06:38+0000
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القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن الخارجية قولها: "رداً على طرد كندا غير المعقول لدبلوماسي صيني، تعلن الخارجية الصينية قنصلا في القنصلية العامة الكندية في شنغهاي شخصا غير مرغوب فيه وطلبت من الدبلوماسي الكندي مغادرة الصين قبل 13 أيار/مايو".وأعلنت أوتاوا أمس طرد دبلوماسي صيني تتهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجهها إلى بكين، فيما اعتبرت الصين أن كندا "خربت" العلاقات، متوعدة باتخاذ "إجراءات مضادة".يأتي طرد الدبلوماسي الصيني في أعقاب تنديد النائب الكندي مايكل تشونغ بتقرير نشرته صحيفة "غلوب أند ميل"، الأسبوع الماضي، أفاد بأن الحكومة تغاضت عن تدخل بكين في الشؤون الكندية.وأدانت بكين الأسبوع الماضي ما وصفته بـ"افتراء وتشهير لا أساس لهما" من قبل كندا التي استدعت السفير الصيني في أوتاوا على خلفية القضية.وواجه رئيس الوزراء الكندي جاسن ترودو ضغوطا متزايدة لتشديد المواقف من بكين في أعقاب تقارير كشفت عن مساع صينية للتأثير على نتائج الانتخابات الكندية في 2019 و2021.
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الصين تقرر طرد دبلوماسي كندي ردا على خطوة مماثلة

06:38 GMT 09.05.2023
© AP Photo / Jason Lee / علم كندا و الصين
علم كندا و الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AP Photo / Jason Lee /
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، طرد دبلوماسي كندي من القنصلية في شنغهاي، ردا على طرد أوتاوا دبلوماسي صيني اتهمته بترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجّهها إلى بكين.
القاهرة - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية عن الخارجية قولها: "رداً على طرد كندا غير المعقول لدبلوماسي صيني، تعلن الخارجية الصينية قنصلا في القنصلية العامة الكندية في شنغهاي شخصا غير مرغوب فيه وطلبت من الدبلوماسي الكندي مغادرة الصين قبل 13 أيار/مايو".

وأضافت الخارجية الصينية أن "بكين تحتفظ بحقها في اتخاذ المزيد من ردود الفعل".

وأعلنت أوتاوا أمس طرد دبلوماسي صيني تتهمه بالسعي لترهيب نائب كندي وعائلته على خلفية انتقادات وجهها إلى بكين، فيما اعتبرت الصين أن كندا "خربت" العلاقات، متوعدة باتخاذ "إجراءات مضادة".
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يأتي طرد الدبلوماسي الصيني في أعقاب تنديد النائب الكندي مايكل تشونغ بتقرير نشرته صحيفة "غلوب أند ميل"، الأسبوع الماضي، أفاد بأن الحكومة تغاضت عن تدخل بكين في الشؤون الكندية.
وأدانت بكين الأسبوع الماضي ما وصفته بـ"افتراء وتشهير لا أساس لهما" من قبل كندا التي استدعت السفير الصيني في أوتاوا على خلفية القضية.
وواجه رئيس الوزراء الكندي جاسن ترودو ضغوطا متزايدة لتشديد المواقف من بكين في أعقاب تقارير كشفت عن مساع صينية للتأثير على نتائج الانتخابات الكندية في 2019 و2021.
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