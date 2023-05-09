https://sputnikarabic.ae/20230509/بلينكن-واشنطن-متمسكة-بإعادة-السودان-إلى-مسار-الديمقراطية-1076840434.html

بلينكن: واشنطن متمسكة بإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية

بلينكن: واشنطن متمسكة بإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تتخلى عن هدف إعادة السودان إلى مسار حكم ديمقراطي مدني. 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T20:36+0000

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وأضاف بلينكن أن واشنطن تعمل في محادثات جدة على تمديد وقف إطلاق النار في السودان، والتوصل لاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية.وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 3 أسابيع.وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.وأفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأن 604 أشخاص على الأقل قتلوا، بينما أصيب 5127 آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة في الخرطوم.بينما، أعلن المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بول ديلون، أن "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 أبريل الماضي".

https://sputnikarabic.ae/20230509/منظمة-الصحة-العالمية-604-قتلى-وأكثر-من-5000-مصاب-في-السودان-منذ-منتصف-أبريل-1076826421.html

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