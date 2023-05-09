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https://sputnikarabic.ae/20230509/بلينكن-واشنطن-متمسكة-بإعادة-السودان-إلى-مسار-الديمقراطية-1076840434.html
بلينكن: واشنطن متمسكة بإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية
بلينكن: واشنطن متمسكة بإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية
قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تتخلى عن هدف إعادة السودان إلى مسار حكم ديمقراطي مدني. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T20:36+0000
2023-05-09T20:36+0000
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وأضاف بلينكن أن واشنطن تعمل في محادثات جدة على تمديد وقف إطلاق النار في السودان، والتوصل لاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية.وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 3 أسابيع.وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.وأفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأن 604 أشخاص على الأقل قتلوا، بينما أصيب 5127 آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة في الخرطوم.بينما، أعلن المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بول ديلون، أن "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 أبريل الماضي".
https://sputnikarabic.ae/20230509/منظمة-الصحة-العالمية-604-قتلى-وأكثر-من-5000-مصاب-في-السودان-منذ-منتصف-أبريل-1076826421.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السودان اليوم, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, أخبار السودان اليوم, وزير الخارجية الأمريكي, العالم, العالم العربي, الأخبار

بلينكن: واشنطن متمسكة بإعادة السودان إلى مسار الديمقراطية

20:36 GMT 09.05.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن لن تتخلى عن هدف إعادة السودان إلى مسار حكم ديمقراطي مدني.
وأضاف بلينكن أن واشنطن تعمل في محادثات جدة على تمديد وقف إطلاق النار في السودان، والتوصل لاتفاق بشأن المساعدات الإنسانية.
وتستضيف جدة ممثلين عن طرفي الصراع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، لإجراء محادثات يأمل المجتمع الدولي أن تضع حدا للمعارك المستمرة منذ 3 أسابيع.
عمود من الدخان يتصاعد خلف مبان قرب منطقة المطار بالخرطوم في 19 أبريل 2023 ، وسط قتال بين الجيش والقوات شبه العسكرية عقب انهيار هدنة استمرت 24 ساعة. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
منظمة الصحة العالمية: 604 قتلى وأكثر من 5000 مصاب في السودان منذ منتصف أبريل
13:28 GMT
وجاءت المحادثات في جدة في إطار مبادرة سعودية أمريكية، تسعى لإنهاء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع، الذي حول أجزاء من العاصمة الخرطوم إلى مناطق حرب، وتسبب في مقتل المئات وفرار عشرات الآلاف.
وأفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأن 604 أشخاص على الأقل قتلوا، بينما أصيب 5127 آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة في الخرطوم.
بينما، أعلن المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بول ديلون، أن "هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 أبريل الماضي".
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع... فيديو14:06 GMT
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