https://sputnikarabic.ae/20230509/منظمة-الصحة-العالمية-604-قتلى-وأكثر-من-5000-مصاب-في-السودان-منذ-منتصف-أبريل-1076826421.html
منظمة الصحة العالمية: 604 قتلى وأكثر من 5000 مصاب في السودان منذ منتصف أبريل
منظمة الصحة العالمية: 604 قتلى وأكثر من 5000 مصاب في السودان منذ منتصف أبريل
أفاد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن 604 أشخاص على الأقل قتلوا، بينما أصيب 5127 آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T13:28+0000
2023-05-09T13:28+0000
2023-05-09T13:28+0000
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وقال طارق ياساريفيتش، في إفادة صحفية للأمم المتحدة: "أحدث أرقام الضحايا من وزارة الصحة الاتحادية السودانية حتى الآن كانت 604 حالة وفاة و 5127 إصابة".وأضاف أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 28 هجومًا على منشآت الرعاية الصحية السودانية، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي.وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.
https://sputnikarabic.ae/20230508/الأمم-المتحدة-تطلق-نداء-لجمع-445-مليون-دولار-لدعم-النازحين-في-السودان-حتى-أكتوبر-1076775639.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الصحة العالمية, أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
منظمة الصحة العالمية, أخبار السودان اليوم, العالم, العالم العربي, الأخبار
منظمة الصحة العالمية: 604 قتلى وأكثر من 5000 مصاب في السودان منذ منتصف أبريل
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أفاد المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن 604 أشخاص على الأقل قتلوا، بينما أصيب 5127 آخرين، خلال الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم.
وقال طارق ياساريفيتش، في إفادة صحفية للأمم المتحدة
: "أحدث أرقام الضحايا من وزارة الصحة الاتحادية السودانية حتى الآن كانت 604 حالة وفاة و 5127 إصابة".
وأضاف أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 28 هجومًا على منشآت الرعاية الصحية السودانية، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي.
وتدور منذ 15 أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع.