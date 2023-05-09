https://sputnikarabic.ae/20230509/دراسة-كوكب-الأرض-يتأرجح-على-حافة-تحول-ضخم-1076824639.html
دراسة: كوكب الأرض "يتأرجح" على حافة تحول ضخم
دراسة: كوكب الأرض "يتأرجح" على حافة تحول ضخم
يتأرجح كوكبنا على حافة العديد من نقاط التحول التي ستؤدي لسلسلة من التغييرات البيئية في حال حدوثها. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T12:34+0000
2023-05-09T12:34+0000
2023-05-09T12:34+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/15/1050496410_78:0:2922:1600_1920x0_80_0_0_c8e01f4357e10d8587c840486c9a559f.jpg
وأصبحت موجات الحر الشديد والجفاف والفيضانات والعواصف أكثر شيوعًا وشدة، كما أن الطاقة الحبيسة من قبل الغلاف الجوي للأرض تجعل المحيطات مثل مشروب غازي تحت الضغط.وتظهر الآن دراسة جديدة نشرتها مجلة "ساينس أليرت" لفريق من الباحثين بقيادة بول ديرماير، عالم المناخ في جامعة فيرجينيا تحاكي مستقبل الأرض حتى عام 2100 كيف أن التغيرات المتزايدة بشكل أساسي في درجة الحرارة وهطول الأمطار يمكن أن تغير المناخ على المستوى المحلي، لدرجة أننا سنضطر إلى إعادة رسم الخرائط التي تم تصورها لأول مرة في ثمانينيات القرن التاسع عشر.وأصبحت التحولات أكثر وضوحًا مع أحدث جيل من النماذج المناخية، والتي تعتبر أكثر حساسية للتغيرات في المناخ وتتنبأ بمعدلات أكثر حدة للاحتباس الحراري.وتم تطوير خرائط تصنيف مناخ كوبن-غيغر من قبل عالم مناخ الألماني الروسي فلاديمير كوبن في عام 1884، وقد تم تحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين، وتستخدم على نطاق واسع لنمذجة توزيع الأنواع ونموها.وعلى الرغم من ذلك، هو أنه إذا لم نتحرك قريبًا لخفض الانبعاثات، فستستمر معدلات الاحتباس الحراري في التسارع خلال عقود، مما يشير إلى أن الأنواع المعرضة للخطر والزراعة قد يكون لديها وقت أقل للتكيف مع التغيرات في المناخ.وبالمثل، من المتوقع أن تدخل المزيد من مساحات سطح الأرض مناطق الجفاف بنسبة تصل إلى 34% تقريبًا مقابل 31% حاليًا.إلى حد بعيد، سيكون التغيير الأكثر دراماتيكية في المنطقة القطبية، التي غطت ما يقرب من 8 في المئة من مساحة اليابسة على كوكبنا بين عامي 1901 و 1930، وقد تقلصت بالفعل إلى 6.5% مع أقل بقليل من 1.2 درجة مئوية من العالم شهدت احترار الأرض حتى الآن هذا من بين أكثر نتائج الدراسة تناقضًا والتي توضح مدى تغير كوكبنا بالفعل.وكتب ديرماير: "مرة أخرى، يظهر فقط أنه بأي طريقة رصد نقوم بتطبيقها، فإن كوكبنا يظهر تغيرا سريعا، لكن لم يفت الأوان بعد لإنقاذه".
https://sputnikarabic.ae/20221228/رش-جزئيات-في-الغلاف-الجوي-بهدف-وقف-الاحتباس-الحراري-1071687435.html
https://sputnikarabic.ae/20230503/علماء-روس-يكتشفون-سبب-التغيرات-المناخية-المفاجئة-في-القطب-الشمالي--1076612858.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/15/1050496410_434:0:2567:1600_1920x0_80_0_0_b6a4664d41c681512c87ffa79e97d785.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
دراسة: كوكب الأرض "يتأرجح" على حافة تحول ضخم
تابعنا عبر
يتأرجح كوكبنا على حافة العديد من نقاط التحول التي ستؤدي لسلسلة من التغييرات البيئية في حال حدوثها.
وأصبحت موجات الحر الشديد والجفاف والفيضانات والعواصف أكثر شيوعًا وشدة، كما أن الطاقة الحبيسة من قبل الغلاف الجوي للأرض تجعل المحيطات مثل مشروب غازي تحت الضغط.
وتظهر الآن دراسة جديدة نشرتها مجلة "ساينس أليرت
" لفريق من الباحثين بقيادة بول ديرماير، عالم المناخ في جامعة فيرجينيا تحاكي مستقبل الأرض حتى عام 2100 كيف أن التغيرات المتزايدة بشكل أساسي في درجة الحرارة وهطول الأمطار يمكن أن تغير المناخ على المستوى المحلي، لدرجة أننا سنضطر إلى إعادة رسم الخرائط التي تم تصورها لأول مرة في ثمانينيات القرن التاسع عشر.
واعتمادًا على النماذج المناخية التي استخدمها الباحثون لتوليد توقعات للتغير العالمي في المستقبل، ويمكن أن ترتفع هذه التقديرات إلى أبعد من ذلك، بحيث يمكن دفع ما يقرب من 50% من مساحة اليابسة إلى منطقة مناخية غير مألوفة.
وأصبحت التحولات أكثر وضوحًا مع أحدث جيل من النماذج المناخية، والتي تعتبر أكثر حساسية للتغيرات في المناخ وتتنبأ بمعدلات أكثر حدة للاحتباس الحراري.
28 ديسمبر 2022, 08:40 GMT
ولتخطيط التغييرات المتوقعة، عاد ديرماير إلى خرائط كوبن-غيغر، وهو نظام يستخدم لتصنيف العالم إلى خمس مناطق مناخية بناءً على درجة الحرارة وهطول الأمطار والفصول.
وتم تطوير خرائط تصنيف مناخ كوبن-غيغر من قبل عالم مناخ الألماني الروسي فلاديمير كوبن في عام 1884، وقد تم تحديثها عدة مرات منذ ذلك الحين، وتستخدم على نطاق واسع لنمذجة توزيع الأنواع ونموها.
التحولات في المناطق المناخية التي توقعها ديرماير وزملاؤه ليست سوى طيف من الاحتمالات، لأن محاكاة فيزياء بعض المتغيرات المناخية مثل هطول الأمطار يصعب القيام بها أكثر من غيرها، مثل درجة الحرارة.
وعلى الرغم من ذلك، هو أنه إذا لم نتحرك قريبًا لخفض الانبعاثات، فستستمر معدلات الاحتباس الحراري في التسارع خلال عقود، مما يشير إلى أن الأنواع المعرضة للخطر والزراعة قد يكون لديها وقت أقل للتكيف مع التغيرات في المناخ.
وبناءً على تحليلهم، يتوقعون أن تتوسع المناخات المدارية، من 23% إلى 25% من كتلة اليابسة، بحلول عام 2100.
وبالمثل، من المتوقع أن تدخل المزيد من مساحات سطح الأرض مناطق الجفاف بنسبة تصل إلى 34% تقريبًا مقابل 31% حاليًا.
إلى حد بعيد، سيكون التغيير الأكثر دراماتيكية في المنطقة القطبية، التي غطت ما يقرب من 8 في المئة من مساحة اليابسة على كوكبنا بين عامي 1901 و 1930، وقد تقلصت بالفعل إلى 6.5% مع أقل بقليل من 1.2 درجة مئوية من العالم شهدت احترار الأرض حتى الآن هذا من بين أكثر نتائج الدراسة تناقضًا والتي توضح مدى تغير كوكبنا بالفعل.
وكتب ديرماير: "مرة أخرى، يظهر فقط أنه بأي طريقة رصد نقوم بتطبيقها، فإن كوكبنا يظهر تغيرا سريعا، لكن لم يفت الأوان بعد لإنقاذه".