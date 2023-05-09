https://sputnikarabic.ae/20230509/صواريخ-روسية-بحرية-وجوية-تدمر-نقاط-انتشار-احتياطيات-الجيش-الأوكراني-ومستودعاته-1076823688.html
صواريخ روسية بحرية وجوية تدمر نقاط انتشار احتياطيات الجيش الأوكراني ومستودعاته
صواريخ روسية بحرية وجوية تدمر نقاط انتشار احتياطيات الجيش الأوكراني ومستودعاته
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا على نقاط انتشار تجمعات القوات الأوكرانية، فضلا عن مستودعات الذخيرة. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T12:13+0000
2023-05-09T12:13+0000
2023-05-09T12:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وأوضحت الوزارة في البيان: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة عند نقاط الانتشار المؤقت لاحتياطيات العدو، وكذلك مستودعات الذخيرة".وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الضربات توقف تقدم الاحتياطيات وكذلك إيصال الذخيرة إلى مناطق العمليات القتالية".كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قيام وحدات الجيش الروسي بتدمير مستودع ذخيرة اللواء الميكانيكي 54 التابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "في غضون يوم واحد فقط، دمر الجيش الروسي 72 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 94 منطقة".
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدفاع-الروسية-إسقاط-مقاتلة-سو-25-أوكرانية-في-مقاطعة-خيرسون-1076823242.html
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رصد عسكري, روسيا
صواريخ روسية بحرية وجوية تدمر نقاط انتشار احتياطيات الجيش الأوكراني ومستودعاته
12:13 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 12:46 GMT 09.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا على نقاط انتشار تجمعات القوات الأوكرانية، فضلا عن مستودعات الذخيرة.
وأوضحت الوزارة في البيان: "الليلة، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة مركزة بأسلحة بحرية وجوية بعيدة المدى عالية الدقة عند نقاط الانتشار المؤقت لاحتياطيات العدو، وكذلك مستودعات الذخيرة".
حققت الضربة أهدافها حيث أن جميع النقاط المحددة تمت إصابتها.
وأشار البيان إلى أنه "نتيجة الضربات توقف تقدم الاحتياطيات وكذلك إيصال الذخيرة إلى مناطق العمليات القتالية".
كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، قيام وحدات الجيش الروسي بتدمير مستودع ذخيرة اللواء الميكانيكي 54 التابع للجيش الأوكراني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
في منطقة فيرخنيكامينسكي في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الميكانيكي 54 للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت الدفاع الروسية
إلى أنه "في غضون يوم واحد فقط، دمر الجيش الروسي 72 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق نار وقوى بشرية ومعدات عسكرية في 94 منطقة".