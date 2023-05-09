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https://sputnikarabic.ae/20230509/عرض-أحدث-المركبات-المدرعة-خلال-موكب-النصر-في-موسكو-1076817381.html
عرض أحدث المركبات المدرعة خلال موكب النصر في موسكو
عرض أحدث المركبات المدرعة خلال موكب النصر في موسكو
تم لأول مرة عرض عينات من مركبة خاصة محمية على أساس مركبة "كاماز"، بالإضافة إلى أحدث المركبات المدرعة 3-إس تي إس "أخمات" وأ إم إن-590951 "سبارتاك" خلال موكب... 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T10:07+0000
2023-05-09T10:16+0000
رصد عسكري
روسيا
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تم تصميم المركبة الخاصة على أساس مركبة "كاماز" لنقل الأفراد في مناطق العمليات العسكرية والعمليات الخاصة.أيضا، سارت المدرعة المصفحة المخصصة للقوات الخاصة "تيغر-إم"، المسلحة بقاذفة قنابل يدوية ومدفع رشاش، وناقلة الجند المدرعة "بي تي إر-82أ" في الساحة الحمراء وسط موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الدبابة-الأسطورية-تي-34-تفتتح-عرض-المعدات-العسكرية-في-الساحة-الحمراء-فيديو-1076813930.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

عرض أحدث المركبات المدرعة خلال موكب النصر في موسكو

10:07 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 10:16 GMT 09.05.2023)
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العرض العسكري في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
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تم لأول مرة عرض عينات من مركبة خاصة محمية على أساس مركبة "كاماز"، بالإضافة إلى أحدث المركبات المدرعة 3-إس تي إس "أخمات" وأ إم إن-590951 "سبارتاك" خلال موكب النصر في موسكو في 9 مايو/أيار 2023 احتفالا بذكرى عيد النصر على النازية.
تم تصميم المركبة الخاصة على أساس مركبة "كاماز" لنقل الأفراد في مناطق العمليات العسكرية والعمليات الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، عرضت أحدث المركبات المدرعة 3-إس تي إس "أخمات" وأ إم إن-590951 "سبارتاك"، المجهزة ببرج مأهول مع مدفع رشاش. لأول مرة، شاركت المركبات في العرض العسكري، وظهرت في الساحة الحمراء بعد دبابات تي-34، والتي تعتبر رمزًا للنصر وافتتحت العرض كالعادة.

الدبابة تي-34-85 الأسطورية التي شاركت في الحرب ودحر النازية، خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
الدبابة الأسطورية "تي-34" تفتتح عرض المعدات العسكرية في الساحة الحمراء... فيديو
08:51 GMT
أيضا، سارت المدرعة المصفحة المخصصة للقوات الخاصة "تيغر-إم"، المسلحة بقاذفة قنابل يدوية ومدفع رشاش، وناقلة الجند المدرعة "بي تي إر-82أ" في الساحة الحمراء وسط موسكو.
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