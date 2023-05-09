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https://sputnikarabic.ae/20230509/عقرب-يسبب-أزمة-على-متن-طائرة-1076830146.html
عقرب يسبب أزمة على متن طائرة
عقرب يسبب أزمة على متن طائرة
قالت شركة طيران الهند، إن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب، أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T14:35+0000
2023-05-09T14:35+0000
مجتمع
أخبار الهند اليوم
عقرب
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تحولت رحلة سيدة من مدينة ناجبور إلى مومباي إلى أشبه بالكابوس، ليس بسبب المطبات الهوائية أو مشاكل أخرى قد تصادف بعض المسافرين أحيانا، إنما بسبب ضيف ثقيل الظل كان على متن الطائرة.ووصف الشركة، في بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية، ما حصل بـ"الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة".وأشارت شركة الطيران إلى إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك "عقرب مسافر" على الرحلة التابعة لها.وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية: "عند الهبوط تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى المستشفي وقدموا كل الدعم لها".بعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب.
https://sputnikarabic.ae/20230509/توقف-محرك-طائرة-بمنتصف-رحلتها-الجوية-في-السماء-فيديو---1076822225.html
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أخبار الهند اليوم, عقرب
أخبار الهند اليوم, عقرب

عقرب يسبب أزمة على متن طائرة

14:35 GMT 09.05.2023
CC0 / Pixabay / عقرب
عقرب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
CC0 / Pixabay /
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قالت شركة طيران الهند، إن سيدة كانت على متن طائرة تابعة لها تعرضت للدغة عقرب، أثناء رحلة من مدينة ناجبور إلى مومباي.
تحولت رحلة سيدة من مدينة ناجبور إلى مومباي إلى أشبه بالكابوس، ليس بسبب المطبات الهوائية أو مشاكل أخرى قد تصادف بعض المسافرين أحيانا، إنما بسبب ضيف ثقيل الظل كان على متن الطائرة.
ووصف الشركة، في بيان أصدرته لوكالة "برس ترست" الهندية، ما حصل بـ"الحادثة النادرة للغاية والمؤسفة".
وأشارت شركة الطيران إلى إنها واجهت في السابق حالات لجرذان أو طيور على متن رحلاتها، لكن في هذه الحادثة النادرة كان هناك "عقرب مسافر" على الرحلة التابعة لها.
احتراق محرك طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
مجتمع
توقف محرك طائرة بمنتصف رحلتها الجوية في السماء... فيديو
11:22 GMT
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الهندية: "عند الهبوط تم علاج الراكبة في المستشفى، رافق مسؤولونا الراكبة إلى المستشفي وقدموا كل الدعم لها".
بعد هبوط الطائرة في مومباي، أجرى المسؤولون بحثا على الطائرة بأكملها، وفي النهاية حددوا مكان العقرب.
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