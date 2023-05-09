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https://sputnikarabic.ae/20230509/مقتل-روسي-في-غزة-جراء-قصف-الجيش-الإسرائيلي-للقطاع-1076805194.html
مقتل روسي في غزة جراء قصف الجيش الإسرائيلي للقطاع
مقتل روسي في غزة جراء قصف الجيش الإسرائيلي للقطاع
قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم الثلاثاء، إن مواطنا روسيا قتل في غزة خلال القصف الإسرائيلي للقطاع. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T01:38+0000
2023-05-09T02:26+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
روسيا
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كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت في ساعة مبكرة اليوم، مقتل تسعة فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.على جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".وأضاف الجيش، "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة. مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
https://sputnikarabic.ae/20230509/الصحة-الفلسطينية-9-قتلى-فلسطينيين-في-غارات-إسرائيلية-استهدفت-قطاع-غزة-فيديو-1076804670.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, روسيا
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, روسيا

مقتل روسي في غزة جراء قصف الجيش الإسرائيلي للقطاع

01:38 GMT 09.05.2023 (تم التحديث: 02:26 GMT 09.05.2023)
© Sputnik . Ajwad Jradatآثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021
آثار قصف سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، فلسطين، مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشرف القدرة، لوكالة "سبوتنيك"، فجر اليوم الثلاثاء، إن مواطنا روسيا قتل في غزة خلال القصف الإسرائيلي للقطاع.

وأكد القدرة أن، "المواطن الروسي يدعى جمال أبو حصوان واستشهد في قطاع غزة جراء قصف الجيش الإسرائيلي".

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أعلنت في ساعة مبكرة اليوم، مقتل تسعة فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.
على جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية في غاراته على قطاع غزة.
إسرائيل تشن غارات عنيفة على قطاع غزة وانقطاع التيار الكهربائي جراء القصف.. صور - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
الصحة الفلسطينية: 9 قتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.. فيديو
00:46 GMT
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في الجهاد الإسلامي، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة خلال الأشهر الماضية".
وأضاف الجيش، "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لسرايا القدس، القائد جهاد غنام. واغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة الجهاد الإسلامي القادة الثلاثة. مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية.
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