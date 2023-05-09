https://sputnikarabic.ae/20230509/الصحة-الفلسطينية-9-قتلى-فلسطينيين-في-غارات-إسرائيلية-استهدفت-قطاع-غزة-فيديو-1076804670.html
الصحة الفلسطينية: 9 قتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.. فيديو
الصحة الفلسطينية: 9 قتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.. فيديو
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، مقتل تسعة فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T00:46+0000
2023-05-09T00:46+0000
2023-05-09T00:46+0000
العالم العربي
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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غزة - سبوتنيك. وجاء في بيان مقتضب للصحة في غزة، "ارتقاء 9 من الشهداء وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة".ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "4 قتلى حتى اللحظة في الاغتيالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي لقيادات الجهاد الإسلامي بقطاع غزة".كان مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أدت لمقتل قائد بارز في الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.وقالت وسائل إعلام، إن القيادي الذي تم اغتياله هو (جهاد الغنام)، القيادي بالجناح العسكري للجهاد بمدينة رفح.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم، سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، وأفادت أنباء بوقوع عدة ضحايا.
https://sputnikarabic.ae/20230509/مقتل-قائد-بارز-في-الجهاد-وإسرائيل-تغلق--المعابر-على-قطاع-غزة-حتى-إشعار-آخر-1076804045.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم العربي, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
الصحة الفلسطينية: 9 قتلى فلسطينيين في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.. فيديو
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، مقتل تسعة فلسطينيين وسقوط عدد من الجرحى في غارات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة.
غزة - سبوتنيك. وجاء في بيان مقتضب للصحة في غزة، "ارتقاء 9 من الشهداء
وعدد من الجرحى جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة".
ومن جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "4 قتلى حتى اللحظة في الاغتيالات التي نفذها الجيش الإسرائيلي لقيادات الجهاد الإسلامي بقطاع غزة".
كان مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الغارات التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة أدت لمقتل قائد بارز في الجناح العسكري
لحركة الجهاد الإسلامي.
وقالت وسائل إعلام، إن القيادي الذي تم اغتياله هو (جهاد الغنام)، القيادي بالجناح العسكري للجهاد بمدينة رفح.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم، سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، وأفادت أنباء بوقوع عدة ضحايا.