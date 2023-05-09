https://sputnikarabic.ae/20230509/نبيل-أبو-ردينة-إسرائيل-تستهين-بـالوساطات-العربية-لوقف-العدوان-على-غزة-1076837503.html

نبيل أبو ردينة: إسرائيل تستهين بـ"الوساطات العربية" لوقف العدوان على غزة

نبيل أبو ردينة: إسرائيل تستهين بـ"الوساطات العربية" لوقف العدوان على غزة

قال نبيل أبو ردينة، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، ونائب رئيس الوزراء، إن الاتصالات وجهود الوساطة متواصلة ومستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة،... 09.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-09T18:11+0000

2023-05-09T18:11+0000

2023-05-09T18:11+0000

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وأضاف، في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء: "الاتصال الوحيد الذي يمكن أن يجبر إسرائيل على وقف الاعتداءات والانتهاكات هو من الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها في النهاية مستعمرة أمريكية".ولفت أبو ردينة إلى أن "إسرائيل تستهين بكل الجهود والوساطات العربية، حيث لم تؤد كل المحاولات العربية التي جرت في الأسابيع الماضية سوى إلى تهدئة الأوضاع لساعات محدودة فقط".وكانت الرئاسة الفلسطينية قد أدانت ما وصفته بـ "التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".وأصدرت بيانا بهذا الشأن، قالت فيه إن "الرئاسة الفلسطينية تحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية التصعيد الخطير، الذي يجر المنطقة إلى مربع العنف والتوتر وعدم الاستقرار".وحذر البيان "الإدارة الأمريكية من السماح لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في التمادي في جرائمها المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أنها تطال الأطفال والنساء والمقدسات".واستهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة خان يونس، جنوبي قطاع غزة بالطائرات المقاتلة، وخلفت قتلى من الفلسطينيين.وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن قوات الجيش استهدفت منطقة خان يونس، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 13 شخصا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال فيه الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.

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العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, تقارير سبوتنيك, حصري