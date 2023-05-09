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https://sputnikarabic.ae/20230509/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-خان-يونس-جنوبي-غزة-بالطائرات-وسقوط-قتلى-1076833594.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف خان يونس جنوبي غزة بالطائرات وسقوط قتلى
الجيش الإسرائيلي يستهدف خان يونس جنوبي غزة بالطائرات وسقوط قتلى
استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالطائرات المقاتلة، وخلفت قتلى من الفلسطينيين. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T15:14+0000
2023-05-09T15:14+0000
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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش استهدفت منطقة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن سقوط قتيلين من الفلسطينيين.وأضافت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلية تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" وقتل خلالها اثنين من الفلسطينيين.فيما نشر الموقع العبري "مفزاك لايف"، صورة لسيارة وهي محترقة تماما، موضحا أنه تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي وسقوط قتيلين خلالها.وبدوره، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلين، بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش والقوات الأمنية في بلاده بالاستعداد لأي حرب متعددة الجبهات في حال القيام بها، موضحا أن إسرائيل مستعدة لمثل هذه الحرب المتعددة.ويذكر أن نتنياهو قد اختتم قبل قليل، تقييما موسعا ثانٍ للوضع الأمني في قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي سيعقد لاحقا في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب.وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد عقد مباحثات مكثفة مع رؤساء المستوطنات في غلاف غزة، ظهر اليوم، وأطلعهم على تفاصيل النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن السلطات الأمنية ​​جاهزة للتعامل مع احتياجات المستوطنين الأمنية والإنسانية.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه قد يكون هناك عدة أيام من القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وإن توقعت الصحيفة عدم تدخل حركة حماس في القتال.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230509/نتنياهو-إيران-تحاول-شن-حرب-متعددة-الجبهات-ضد-إسرائيل-1076830837.html
https://sputnikarabic.ae/20230509/صحيفة-عبرية-ضغوط-إيرانية-على-حماس-للرد-عسكريا-على-إسرائيل-1076828689.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

الجيش الإسرائيلي يستهدف خان يونس جنوبي غزة بالطائرات وسقوط قتلى

15:14 GMT 09.05.2023
© AFP 2023 / ANAS BABAجثمان زعيم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خليل البهتيمي بعد استشهاده في غارة جوية إسرائيلية على منزله في غزة، فلسطين، 9 مايو 2023
جثمان زعيم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خليل البهتيمي بعد استشهاده في غارة جوية إسرائيلية على منزله في غزة، فلسطين، 9 مايو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
© AFP 2023 / ANAS BABA
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استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة بالطائرات المقاتلة، وخلفت قتلى من الفلسطينيين.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أن قوات الجيش استهدفت منطقة خان يونس الواقعة جنوبي قطاع غزة، وسط أنباء عن سقوط قتيلين من الفلسطينيين.
وأضافت الإذاعة العبرية أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلية تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" وقتل خلالها اثنين من الفلسطينيين.
فيما نشر الموقع العبري "مفزاك لايف"، صورة لسيارة وهي محترقة تماما، موضحا أنه تم استهدافها من قبل الجيش الإسرائيلي وسقوط قتيلين خلالها.
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نتنياهو: إيران تحاول شن حرب متعددة الجبهات ضد إسرائيل
14:32 GMT
وبدوره، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلين، بنيامين نتنياهو، تعليمات للجيش والقوات الأمنية في بلاده بالاستعداد لأي حرب متعددة الجبهات في حال القيام بها، موضحا أن إسرائيل مستعدة لمثل هذه الحرب المتعددة.
ويذكر أن نتنياهو قد اختتم قبل قليل، تقييما موسعا ثانٍ للوضع الأمني في قطاع غزة، وذلك قبيل اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت"، والذي سيعقد لاحقا في مقر وزارة الدفاع "الكرياه" في تل أبيب.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قد عقد مباحثات مكثفة مع رؤساء المستوطنات في غلاف غزة، ظهر اليوم، وأطلعهم على تفاصيل النشاط العملياتي للجيش الإسرائيلي، مضيفا أن السلطات الأمنية ​​جاهزة للتعامل مع احتياجات المستوطنين الأمنية والإنسانية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن التقديرات الأمنية تشير إلى أنه قد يكون هناك عدة أيام من القتال بين الجيش الإسرائيلي وفصائل المقاومة في قطاع غزة، وإن توقعت الصحيفة عدم تدخل حركة حماس في القتال.
تصاعد حريق ودخان في أعقاب غارة جوية إسرائيلية وسط قطاع غزة ، الجمعة 7 أبريل / نيسان 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2023
صحيفة عبرية: ضغوط إيرانية على "حماس" للرد عسكريا على إسرائيل
13:50 GMT
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، في ساعة مبكرة اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "اغتيال قائد المنطقة الشمالية في "الجهاد الإسلامي"، القائد خليل البهتيمي، الذي كان خلف إطلاق الصواريخ صوب مناطق غلاف غزة، خلال الأشهر الماضية".
وأضاف البيان: "اغتيال أمين سر المجلس العسكري لـ"سرايا القدس"، القائد جهاد غنام. اغتيال القائد طارق عز الدين، المسؤول عن توجيه عدد من العمليات في الضفة الغربية".
وفي ذات الصدد، نعت حركة "الجهاد الإسلامي" القادة الثلاثة، مؤكدة مقتل زوجاتهم وعدد من أبنائهم خلال الغارات الإسرائيلية، كما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بارتفاع عدد قتلى الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 13، مشيرة إلى إصابة 20 آخرين.
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