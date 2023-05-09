https://sputnikarabic.ae/20230509/قطر-تطالب-بإلزام-إسرائيل-بوقف-العدوان-الوحشي-على-غزة-1076835817.html
قطر تطالب بإلزام إسرائيل بوقف "العدوان الوحشي" على غزة
قطر تطالب بإلزام إسرائيل بوقف "العدوان الوحشي" على غزة
أدانت دولة قطر بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الوحشي" على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل 13 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء. 09.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-09T16:53+0000
2023-05-09T16:53+0000
2023-05-09T16:53+0000
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جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.وقال البيان إن "قطر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة".وذكر البيان أن الدوحة تعد هذا العدوان "حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال".وحذرت الوزارة من "تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي المستفز في الأراضي الفلسطينية المحتلة".وطالبت بضرورة "تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية".وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 13 شخصا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20230509/نتنياهو-يعلن-تصفية-3-من-قادة-الجهاد-الإسلامي-في-غزة-فيديو-وصور-1076835526.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
الأخبار, قطر, أخبار قطر اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي
قطر تطالب بإلزام إسرائيل بوقف "العدوان الوحشي" على غزة
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أدانت دولة قطر بأشد العبارات "العدوان الإسرائيلي الوحشي" على قطاع غزة، الذي أسفر عن مقتل 13 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء.
جاء هذا في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية
الرسمية.
وقال البيان إن "قطر تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة".
وذكر البيان أن الدوحة تعد هذا العدوان "حلقة جديدة في سلسلة جرائم الاحتلال المروعة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، لا سيما النساء والأطفال".
وحذرت الوزارة من "تلاشي فرص السلام واتساع دائرة العنف بسبب التصعيد الإسرائيلي
المستفز في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وطالبت بضرورة "تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الدولي، وحملها على احترام قرارات الشرعية الدولية".
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة مقتل 13 شخصا بينهم 4 أطفال و4 سيدات، وإصابة 20 آخرين، جراء القصف الإسرائيلي على القطاع.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم، غارات جوية على قطاع غزة، في عملية عسكرية أسماها "الدرع والسهم"، في وقت قال الجيش الإسرائيلي إنه تمكن من اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين البارزين
لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في غاراته على قطاع غزة.