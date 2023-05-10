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أنقرة تعلن اعتقال "والي داعش" السابق في تركيا
أنقرة تعلن اعتقال "والي داعش" السابق في تركيا
كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا. 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T20:20+0000
2023-05-10T20:20+0000
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ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المصادر الأمنية التركية، أن الاستخبارات رصدت بعد إجراء تحريات عناوين الأشخاص الأربعة في سوريا.وأضافت المصادر أن الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض عليهم وسلمتهم إلى الوحدات الأمنية.وأوضحت أن أحد المعتقلين الأربعة هو شهاب واريش "والي تنظيم داعش" السابق في تركيا، والذي تم إدراجه على لائحة المطلوبين.وتتهم تركيا واريش بأن له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية التي خطط لها تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول) في تركيا، لكن قوات الأمن تمكنت من إحباطها.وأخيرا، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جهاز المخابرات التركي (MIT)، حيّد زعيم تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في سوريا.
https://sputnikarabic.ae/20230429/تركيا-توقف-8-أشخاص-للاشتباه-في-تمويلهم-داعش-1076463617.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي

أنقرة تعلن اعتقال "والي داعش" السابق في تركيا

20:20 GMT 10.05.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis أفراد في الشرطة التركية
أفراد في الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
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كشفت مصادر أمنية أن الاستخبارات التركية ألقت القبض على 4 "إرهابيين" في سوريا، من بينهم شهاب واريش، المعروف بوالي تنظيم "داعش" السابق في تركيا.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المصادر الأمنية التركية، أن الاستخبارات رصدت بعد إجراء تحريات عناوين الأشخاص الأربعة في سوريا.
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وأضافت المصادر أن الاستخبارات تمكنت من إلقاء القبض عليهم وسلمتهم إلى الوحدات الأمنية.
وأوضحت أن أحد المعتقلين الأربعة هو شهاب واريش "والي تنظيم داعش" السابق في تركيا، والذي تم إدراجه على لائحة المطلوبين.
وتتهم تركيا واريش بأن له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية التي خطط لها تنظيم "داعش" الإرهابي (محظور في روسيا وعدة دول) في تركيا، لكن قوات الأمن تمكنت من إحباطها.
وأخيرا، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جهاز المخابرات التركي (MIT)، حيّد زعيم تنظيم "داعش" خلال عملية أمنية في سوريا.
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