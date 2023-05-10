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لافروف: هناك أدلة تفيد بأن أمريكا بدأت في تشكيل "جيش سوري حر" بمشاركة "داعش"
Вертолет Ка-52 ВС РФ в небе в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230510/خبير-أمريكا-لم-تستطع-فهم-سر-تدمير-القوات-الروسية-لأنظمة-هيمارس--1076853157.html
خبير: أمريكا لم تستطع فهم سر تدمير القوات الروسية لأنظمة هيمارس
خبير: أمريكا لم تستطع فهم سر تدمير القوات الروسية لأنظمة هيمارس
لم يستطع الخبراء العسكريون الأمريكيون فهم كيف تمكنت روسيا من تدمير أنظمة صواريخ هيمارس المتقدمة، التي تم نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية كجزء من المساعدة... 10.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-10T07:55+0000
2023-05-10T07:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
أخبار روسيا
الناتو
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وأفاد خبيرعسكري بأن أنظمة المدفعية الصاروخية، التي يستخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع، أصبحت أخيرًا "فعالة بشكل متزايد" من حيث الدقة.وبحسب مجلة "militarywatchmagazin" العسكرية، "بدأت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاطها بشكل متزايد. في الوقت نفسه، لا يزال من غير الواضح كيف تتمكن القوات المسلحة الروسية من تقليل فعالية هذه الأنظمة".ويشير المقال إلى أنه في حرب واسعة النطاق، ستصبح الهيمارس والوسائل المماثلة أكثر عرضة للخطر، لأنه في مثل هذا السيناريو سيتم توجيه الضربات بشكل أساسي إلى الأقمار الصناعية الأمريكية التي تنسق عمليات الإطلاق. ولخص المراقبون أن روسيا امتنعت حتى الآن عن إسقاط أقمار الناتو الصناعية في الصراع العسكري في أوكرانيا، على الرغم من الخطوات لتوسيع قدراتها القتالية المضادة للأقمار الصناعية.وفي وقت سابق، كانت وسائل الإعلام الغربية تتحدث على نطاق واسع عن نجاحات "هيمارس"، إلا أن هذه الأسلحة أظهرت في الواقع فعالية محدودة للغاية. وقد تم اعتراض معظم الصواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوات الجوية الروسية في تحييد منصات الإطلاق الأمريكية.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230510/سلطات-كورسك-أنظمة-الدفاع-الجوية-الروسية-تسقط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-1076846058.html
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سلاح روسيا, أخبار روسيا, الناتو
سلاح روسيا, أخبار روسيا, الناتو

خبير: أمريكا لم تستطع فهم سر تدمير القوات الروسية لأنظمة هيمارس

07:55 GMT 10.05.2023
© AP Photo / Roman Koksarovراجمات الصواريخ الأمريكية "هيمارس"
راجمات الصواريخ الأمريكية هيمارس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
© AP Photo / Roman Koksarov
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لم يستطع الخبراء العسكريون الأمريكيون فهم كيف تمكنت روسيا من تدمير أنظمة صواريخ هيمارس المتقدمة، التي تم نقلها إلى القوات المسلحة الأوكرانية كجزء من المساعدة العسكرية.
وأفاد خبيرعسكري بأن أنظمة المدفعية الصاروخية، التي يستخدمها الجيش الأوكراني على نطاق واسع، أصبحت أخيرًا "فعالة بشكل متزايد" من حيث الدقة.
وبحسب مجلة "militarywatchmagazin" العسكرية، "بدأت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في إسقاطها بشكل متزايد. في الوقت نفسه، لا يزال من غير الواضح كيف تتمكن القوات المسلحة الروسية من تقليل فعالية هذه الأنظمة".
ويشير المقال إلى أنه في حرب واسعة النطاق، ستصبح الهيمارس والوسائل المماثلة أكثر عرضة للخطر، لأنه في مثل هذا السيناريو سيتم توجيه الضربات بشكل أساسي إلى الأقمار الصناعية الأمريكية التي تنسق عمليات الإطلاق. ولخص المراقبون أن روسيا امتنعت حتى الآن عن إسقاط أقمار الناتو الصناعية في الصراع العسكري في أوكرانيا، على الرغم من الخطوات لتوسيع قدراتها القتالية المضادة للأقمار الصناعية.
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات كورسك: أنظمة الدفاع الجوية الروسية تسقط طائرة مسيرة أوكرانية
05:07 GMT
وفي وقت سابق، كانت وسائل الإعلام الغربية تتحدث على نطاق واسع عن نجاحات "هيمارس"، إلا أن هذه الأسلحة أظهرت في الواقع فعالية محدودة للغاية. وقد تم اعتراض معظم الصواريخ من قبل أنظمة الدفاع الجوي الروسية. بالإضافة إلى ذلك، نجحت القوات الجوية الروسية في تحييد منصات الإطلاق الأمريكية.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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